Это была ошибка. В Германии признали ошибочность своей политики на фоне войны в Украине

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) публично раскритиковало свою предыдущую политику в отношении РФ и российского диктатора Владимира Путина. Это произошло во время партийной конференции.

СДПГ сожалеет, что не отмежевалась от России раньше

Это было ошибкой – не дистанцироваться от путинской системы раньше, – заявил лидер СДПГ Ларс Клингбайль. Поделиться

По словам главы фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха, он "полностью недооценил" имперское мышление российского диктатора.

Более того, они публично признали, что жалеют о пророссийской политике социал-демократов до 24 февраля 2022 года.

В СДПГ настаивают на том, чтобы Европа и Запад активнее работали над организацией безопасности против России.

Там также подчеркнули, что официальный Берлин решительно поддерживает и будет поддерживать Украину.

СДПГ все равно призывает не критиковать политику разрядки относительно РФ

По словам Мютцениха, он выступает против попыток дискредитировать многолетнюю политику разрядки касательно России.

Захватническая война России против Украины показывает, что мы не всегда правильно оценивали события последних лет… Придерживаться предположения, что усиление экономических связей будет способствовать демократизации России, было ошибкой, – отметил политик. Поделиться

Мютцених также обратил внимание, что это привело к тому, что его страна "стала односторонне зависимой от России с точки зрения энергетической политики".

По его убеждению, пока глава Кремля преследует свою империалистическую цель завоевания и подавления суверенных государств, не может быть никакой нормализации отношений с Россией.