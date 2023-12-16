Війська РФ пішли в наступ на Макіївку і Терни — Луганська ОВА

Російські підрозділи, які перебували на Луганщині, рушили в бік Донеччини.

Війська РФ пішли в наступ на Макіївку і Терни

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що попри важкі погодні умови Сили оборони відбивають ворожі атаки і штурми росіян.

Вчора окупанти рушили в бік донецьких Тернів, що неподалік від Невського, а також спробували атакувати Макіївку. Всі ці намагання завершилися для противника безрезультатно. Водночас через негоду знов ускладнено застосування авіації та дронів. Минулої доби ворог використав їх по одному разу, — проінформував Лисогор. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти вкотре обстріляли з мінометів та артилерії Невське, Білогорівку та територію Серебрянського лісу.

Артем Лисогор також повідомив, що в окупованому Лисичанську росіяни провалили примусову паспортизацію.

ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки

Російські війська 15 грудня продовжували локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Російські джерела все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру (12 км на захід від Бахмута). Російські військові блогери охарактеризували російські атаки на захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки, як організований наступ на Часів Яр.

Вони також зазначали, що оточити Часів Яр буде складно через великі українські укріплення та розташування населеного пункту на тактичній висоті. ISW оцінює, що російські сили знаходяться щонайменше за дев'ять кілометрів від Часів Яр.

15 грудня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Степового і нещодавно захопили позиції в лісовій зоні на північ від Степового.

Російські війська 15 грудня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька і досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній Мар’їнці (на захід від міста Донецьк).

Українські та російські джерела заявили, що українські війська завдали удару по окупованому Маріуполю Донецької області 14 грудня. На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 і 15 грудня, видно потужну пожежу в двох місцях Маріуполя, включно з ТЦ "Порт Сіті". Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко заявив, що другий український удар завдано торговому центру "Порт-Сіті", де російські війська зберігали військову техніку, в тому числі компоненти системи ППО.