ВСУ уничтожили пункт управления, 3 артсредства и 4 склада БК армии РФ — сводка Генштаба

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 19.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 69 боевых столкновений.

Враг нанес 1 ракетный и 10 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Уланово, Волфин, Степок Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили все атаки оккупантов в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 7 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Антоновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак захватчиков западнее Новопокровки и Работиного Запорожской области, где противник при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 8 попыток штурмовых действий, получил достойный отпор, с потерями отступил. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику. Продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 артиллерийских средства и 4 склада боеприпасов противника.