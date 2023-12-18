В ВСУ назвали количество военных армии РФ в районе Бахмута

Преступная армия РФ сосредоточила в районе Бахмута на Донетчине с целью дальнейшего продвижения по меньшей мере 62 тыс военных.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, сейчас российские оккупанты предпринимают попытки продвинуться в сторону Временного Яра.

Фитьо подчеркнул, что украинские военные держат активную оборону в районе населенного пункта и в течение суток отразили 6 вражеских атак.

Кроме этого, как отметил представитель командования Сухопутных войск, российские военные преступники также пытаются вести наступления в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

Фитьо подчеркнул, что в течение суток в этих районах российские военные преступники использовали 19 ударных БпЛА и совершили 344 артобстрела по позициям украинских военных.

На Бахмутском направлении враг пытается давить. Видим присутствие подразделений российских десантников, подразделения морской пехоты, штурмовые подразделения Z и V, которые сформированы из бывших заключенных, – подчеркнул спикер командования Сухопутных войск. Поделиться

Штупун уточнил заявление Тарнавского по поводу сокращения военных операций

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, речь идет не о сворачивании военных операций, а об изменении формата их проведения.

Говорить о полном сворачивании операций нельзя. Например, ОСУВ "Таврия" ведет всего две операции – оборонительную и наступательную. Просто свернуть одну операцию нереально. Это понятно военным, но не понятно гражданским, – объясняет Штупун. Поделиться

По его словам, действительно существует нехватка боеприпасов и сокращение соответствующих поставок со стороны западных партнеров, но это ни для кого не секрет.