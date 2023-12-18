У ЗСУ назвали кількість військових армії РФ в районі Бахмута

Злочинна армія РФ наразі зосередила в районі Бахмута на Донеччині із метою подальшого просування щонайменше 62 тис військових.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією речника командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, наразі російські окупанти здійснюють спроби просунутись у бік Часового Яру.

Фітьо наголосив, що українські військові тримають активну оборону в районі населеного пункту і протягом доби відбили 6 ворожих атак.

Окрім цього, як зазначив речник командування Сухопутних військ, російські військові злочинці також намагаються вести наступи у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

Фітьо підкреслив, що протягом доби у цих районах російські військові злочинці використали 19 ударних БпЛА та здійснили 344 артобстріли по позиціях українських військових.

На Бахмутському напрямку ворог намагається тиснути. Бачимо присутність підрозділів російських десантників, підрозділи морської піхоти, штурмові підрозділи Z і V, які сформовані з колишніх ув'язнених, - підкреслив речник командування Сухопутних військ. Поширити

Штупун уточнив заяву Тарнавського з приводу скорочення військових операцій

За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, мова йде не про згортання військових операцій, а про зміну формату їх проведення.

Говорити про повне згортання операцій не можна. Наприклад, ОСУВ "Таврія" веде всього дві операції – оборонну і наступальну. Просто згорнути одну операцію неможливо. Це зрозуміло військовим, але не зрозуміло цивільним, - пояснює Штупун. Поширити

За його словами, дійсно існує брак боєприпасів і скорочення відповідних поставок з боку західних партнерів, але це ні для кого не таємниця.