У ЗСУ назвали кількість військових армії РФ в районі Бахмута

Злочинна армія РФ наразі зосередила в районі Бахмута на Донеччині із метою подальшого просування щонайменше 62 тис військових.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За інформацією речника командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, наразі російські окупанти здійснюють спроби просунутись у бік Часового Яру.
Фітьо наголосив, що українські військові тримають активну оборону в районі населеного пункту і протягом доби відбили 6 ворожих атак.
Окрім цього, як зазначив речник командування Сухопутних військ, російські військові злочинці також намагаються вести наступи у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.
Фітьо підкреслив, що протягом доби у цих районах російські військові злочинці використали 19 ударних БпЛА та здійснили 344 артобстріли по позиціях українських військових.
Штупун уточнив заяву Тарнавського з приводу скорочення військових операцій
За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, мова йде не про згортання військових операцій, а про зміну формату їх проведення.
За його словами, дійсно існує брак боєприпасів і скорочення відповідних поставок з боку західних партнерів, але це ні для кого не таємниця.
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