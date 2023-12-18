ЗСУ скоротили деякі військові операції через нестачу снарядів — Тарнавський
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ скоротили деякі військові операції через нестачу снарядів — Тарнавський

Олександр Тарнавський
Джерело:  Reuters

Сили оборони на передовій стикнулися з нестачею артилерійських снарядів і скоротили деякі військові операції через нестачу західної допомоги.

ЗСУ скоротили деякі операції через брак снарядів

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський сказав виданню Reuters, що Сили оборони мають проблеми з боєприпасами.

Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити.

Тарнавський назвав «дуже великою проблемою» нестачу артилерійських снарядів. і скорочення іноземної військової допомоги вплинуло на поле бою.

Він додав, що російські війська також стикаються з проблемою боєприпасів, не уточнивши її суті.

За його словами, українські війська на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших.

Росія змінює свою тактику біля Авдіївки

Наразі Росія веде наступ на сході та намагається оточити Авдіївку, обороною якої керує Тарнавський.

Їхній (російських військ, - ред) намір залишається (тим самим). Єдине, змінюються їхні дії, змінюється тактика... атаки здійснюються постійно.

Ситуація в Авдіївці змінювалася "кожен день і кожну ніч". За його словами, російські сили регулярно змінюють свою тактику, досягнувши «часткового успіху в деяких районах на глибині приблизно від 1,5 до 2 км».

Я вважаю, що сьогодні ми твердо дотримуємося цих ліній. Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали і не дбатимуть про свій персонал.

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