ЗСУ скоротили деякі військові операції через нестачу снарядів — Тарнавський

Сили оборони на передовій стикнулися з нестачею артилерійських снарядів і скоротили деякі військові операції через нестачу західної допомоги.
ЗСУ скоротили деякі операції через брак снарядів
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський сказав виданню Reuters, що Сили оборони мають проблеми з боєприпасами.
Тарнавський назвав «дуже великою проблемою» нестачу артилерійських снарядів. і скорочення іноземної військової допомоги вплинуло на поле бою.
Він додав, що російські війська також стикаються з проблемою боєприпасів, не уточнивши її суті.
За його словами, українські війська на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших.
Росія змінює свою тактику біля Авдіївки
Наразі Росія веде наступ на сході та намагається оточити Авдіївку, обороною якої керує Тарнавський.
Ситуація в Авдіївці змінювалася "кожен день і кожну ніч". За його словами, російські сили регулярно змінюють свою тактику, досягнувши «часткового успіху в деяких районах на глибині приблизно від 1,5 до 2 км».
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