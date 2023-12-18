ВСУ сократили некоторые военные операции из-за нехватки снарядов — Тарнавский

Силы обороны на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и сократили некоторые военные операции из-за нехватки западной помощи.
ВСУ сократили некоторые операции из-за нехватки снарядов
Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сказал изданию Reuters, что Силы обороны испытывают проблемы с боеприпасами.
Тарнавский назвал «очень большой проблемой» недостаток артиллерийских снарядов. и сокращение иностранной военной помощи повлияло на поле сражения.
Он добавил, что российские войска также сталкиваются с проблемой боеприпасов, не уточнив ее сущность.
По его словам, украинские войска на юго-восточном фронте перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.
Россия меняет свою тактику у Авдеевки
Россия ведет наступление на востоке и пытается окружить Авдеевку, обороной которой руководит Тарнавский.
Ситуация в Авдеевке менялась "каждый день и каждую ночь". По его словам, российские силы регулярно меняют свою тактику, достигнув «частичного успеха в некоторых районах на глубине примерно от 1,5 до 2 км».
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