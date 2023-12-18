ВСУ сократили некоторые военные операции из-за нехватки снарядов — Тарнавский
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ сократили некоторые военные операции из-за нехватки снарядов — Тарнавский

Александр Тарнавский
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Источник:  Reuters

Силы обороны на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и сократили некоторые военные операции из-за нехватки западной помощи.

ВСУ сократили некоторые операции из-за нехватки снарядов

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сказал изданию Reuters, что Силы обороны испытывают проблемы с боеприпасами.

Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами) – это 122 мм, 152 мм. И сейчас эти трудности есть по всей полосы фронта. Объемы, которые мы имеем сегодня, не достаточны для нас сегодня, учитывая наши потребности. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые мы ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить.

Тарнавский назвал «очень большой проблемой» недостаток артиллерийских снарядов. и сокращение иностранной военной помощи повлияло на поле сражения.

Он добавил, что российские войска также сталкиваются с проблемой боеприпасов, не уточнив ее сущность.

По его словам, украинские войска на юго-восточном фронте перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.

Россия меняет свою тактику у Авдеевки

Россия ведет наступление на востоке и пытается окружить Авдеевку, обороной которой руководит Тарнавский.

Их (русских войск, - ред) намерение остается (тем самым). Единственное, меняются их действия, меняется тактика… атаки совершаются постоянно.

Ситуация в Авдеевке менялась "каждый день и каждую ночь". По его словам, российские силы регулярно меняют свою тактику, достигнув «частичного успеха в некоторых районах на глубине примерно от 1,5 до 2 км».

Я считаю, что сегодня мы твердо придерживаемся этих линий. Сегодня враг давит на нас своей численностью. Они никогда не заботились и не будут заботиться о своем персонале.

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