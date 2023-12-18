Чи становить новий морський дрон РФ загрозу для цивільних суден — відповідь ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації

Чи становить новий морський дрон РФ загрозу для цивільних суден — відповідь ЗСУ

Морський дрон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Збройних силах України не виключають небезпеки для цивільних суден від нового морського дрона РФ. Мова йде про ударний безпілотник "Одуванчик".

У ЗСУ назвали ймовірні загрози нового морського дрона РФ для цивільних суден

Розуміючи, що маємо справу з країною-терористкою, не можна виключати, що такі дрони будуть застосовані і проти цивільних суден, - зазначила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами даний сценарій цілком ймовірний, адже з боку РФ лунали заяви з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі.

Гуменюк повідомила, що росіяни постійно намагалися знайти привід звинуватити цивільне судноплавство в постачаннях вантажів військового характеру, але всі ці претензії завжди однаково безпідставні.

Сьогодні можемо констатувати, що навігаційний коридор функціонує, попри ті складнощі, з якими стикаємося - це і постійна штормова погода, і підвищення мінної загрози, - сказала речниця.

Втім, одразу запевнила, що попри це сили оборони контролюють максимально безпечне проходження судів територіального моря України з подальшим виходом у міжнародні води.

Підсумовуючи вищесказане, Гуменюк додала, що росіяни попри ймовірне прагнення посилити свою ППО в окупованому Криму - не мають такої можливості.

У них ППО зараз друшлякового типу, тобто дірок багато. І треба чимось прикривати, тому вони маневрують, - зауважила вона.

Що відомо про новий морський дрон РФ "Одуванчик"

Нещодавно у РФ представили перший надводний дрон-камікадзе під назвою "Одуванчик", створений компанією KMZ. Виріб за своєю конструкцією має схожість з українськими надводними катерами-БПЛА See Baby та Magura, проте низка ключових відмінностей у російській моделі можуть вказувати, що він має виконувати інші завдання.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що російські загарбники намагаються копіювати українські морські дрони, які становлять загрозу для флоту РФ.

Для цього, пояснював представник ГУР Андрій Юсов, інтервенти збирають уламки надводних БПЛА.

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