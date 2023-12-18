Представляет ли новый морской дрон РФ угрозу для гражданских судов — ответ ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Представляет ли новый морской дрон РФ угрозу для гражданских судов — ответ ВСУ

морской дрон
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Вооруженных силах Украины не исключают опасности для гражданских судов от нового морского дрона РФ. Речь идет об ударном беспилотнике "Клеучик".

В ВСУ назвали вероятные угрозы нового морского дрона РФ для гражданских судов

Понимая, что имеем дело со страной-террористкой, нельзя исключать, что такие дроны будут применены и против гражданских судов, - отметила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, данный сценарий вполне вероятен, ведь со стороны РФ звучали заявления по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будет продолжаться, то их будут воспринимать как законные военные цели.

Гуменюк сообщила, что россияне постоянно пытались найти повод обвинить гражданское судоходство в поставках грузов военного характера, но все эти претензии всегда все равно безосновательны.

Сегодня можем констатировать, что навигационный коридор функционирует, несмотря на сложности, с которыми сталкиваемся - это и постоянная штормовая погода, и повышение минной угрозы, - сказала спикера.

Впрочем, сразу заверила, что, несмотря на это, силы обороны контролируют максимально безопасное прохождение судов территориального моря Украины с последующим выходом в международные воды.

Подытоживая вышесказанное, Гуменюк добавила, что россияне, несмотря на вероятное стремление усилить свое ПВО в оккупированном Крыму, не имеют такой возможности.

У них ПВО сейчас дуршлагового типа, то есть дырок много. И нужно чем-то прикрывать, поэтому они маневрируют, – заметила она.

Что известно о новом морском дроне РФ "Кульбабке"

Недавно в РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием Кульбаба, созданный компанией KMZ. Изделие по своей конструкции имеет сходство с украинскими надводными катерами-БПЛА See Baby и Magura, однако ряд ключевых отличий в российской модели могут указывать, что оно должно выполнять другие задачи.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что российские захватчики пытаются копировать украинские морские дроны, представляющие угрозу для флота РФ.

Для этого, объяснял представитель ГУР Андрей Юсов, интервенты собирают обломки надводных БПЛА.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты впервые увидели украинский морской дрон MAGURA V5
Журналисты впервые увидели украинский морской дрон MAGURA V5
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ раскрыла подробности создания дронов "Морской малыш" после атаки на Крымский мост
СБУ раскрыла подробности создания дронов "Морской малыш" после атаки на Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Морской малыш. В сети показали украинский дрон, ударивший по Керченскому мосту — видео
Морской малыш. В сети показали украинский дрон, ударивший по Керченскому мосту — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.