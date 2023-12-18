Представляет ли новый морской дрон РФ угрозу для гражданских судов — ответ ВСУ

В Вооруженных силах Украины не исключают опасности для гражданских судов от нового морского дрона РФ. Речь идет об ударном беспилотнике "Клеучик".

В ВСУ назвали вероятные угрозы нового морского дрона РФ для гражданских судов

Понимая, что имеем дело со страной-террористкой, нельзя исключать, что такие дроны будут применены и против гражданских судов, - отметила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Поделиться

По ее словам, данный сценарий вполне вероятен, ведь со стороны РФ звучали заявления по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будет продолжаться, то их будут воспринимать как законные военные цели.

Гуменюк сообщила, что россияне постоянно пытались найти повод обвинить гражданское судоходство в поставках грузов военного характера, но все эти претензии всегда все равно безосновательны.

Сегодня можем констатировать, что навигационный коридор функционирует, несмотря на сложности, с которыми сталкиваемся - это и постоянная штормовая погода, и повышение минной угрозы, - сказала спикера. Поделиться

Впрочем, сразу заверила, что, несмотря на это, силы обороны контролируют максимально безопасное прохождение судов территориального моря Украины с последующим выходом в международные воды.

Подытоживая вышесказанное, Гуменюк добавила, что россияне, несмотря на вероятное стремление усилить свое ПВО в оккупированном Крыму, не имеют такой возможности.

У них ПВО сейчас дуршлагового типа, то есть дырок много. И нужно чем-то прикрывать, поэтому они маневрируют, – заметила она. Поделиться

Что известно о новом морском дроне РФ "Кульбабке"

Недавно в РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием Кульбаба, созданный компанией KMZ. Изделие по своей конструкции имеет сходство с украинскими надводными катерами-БПЛА See Baby и Magura, однако ряд ключевых отличий в российской модели могут указывать, что оно должно выполнять другие задачи.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что российские захватчики пытаются копировать украинские морские дроны, представляющие угрозу для флота РФ.

Для этого, объяснял представитель ГУР Андрей Юсов, интервенты собирают обломки надводных БПЛА.