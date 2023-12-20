ЗСУ знищили понад 900 російських солдат та десятки одиниць ворожої техніки — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 349 190 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 890 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків – 5814 (+16) од,

бойових броньованих машин – 10794 (+23) од,

артилерійських систем – 8206 (+16) од,

РСЗВ – 928 (+2) од,

засобів ППО – 611 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),

крилатих ракет – 1612 (+1),

кораблів /катерів – 22 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,

спеціальної техніки – 1203 (+3)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Зокрема, Сили оборони відбили 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.