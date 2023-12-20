У ВСУ объяснили, при каких условиях военнообязанный будет считаться уклонистом

Если военнообязанный переехал на новое место жительства, у него есть неделя на то, чтобы стать на военный учет в новый ТЦК. Иначе гражданин будет считаться уклонистом.

У ВСУ рассказали об изменениях в мобилизации

Как заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, военнообязанный мужчина при изменении места жительства по закону имеет семидневный срок, чтобы стать на учет в новый территориальный центр комплектования по месту жительства, труда и т.д.

Иначе, говорит Фитьо, гражданин будет считаться уклонистом.

Как поясняет Фитьо, эти мероприятия уведомляются для уточнения военно-учетных данных. Это потому, что некоторые граждане таким образом уклоняются от своей конституционной обязанности.

Что известно о мобилизации в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается мобилизация.

Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Также в Центре дезинформации СНБО опровергли слухи о мобилизации украинских женщин, заявив, что это очередная российская пропаганда. Как уже упоминалось ранее, в нашей стране речь не идет о принудительной мобилизации женского населения .

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе обсуждения вопроса о законе об изменении порядка мобилизации военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.

По его словам, это серьезная цифра. Он ответил военным, что для такого шага нужно больше аргументов, поскольку это вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и финансов.

Он также добавил, что должен быть комплексный план по поводу того, что будет с миллионной армией людей и с ребятами, которые уже два года защищают наше государство. И этот план должен содержаться в законе, разрабатываемом Верховной Радой вместе с военными.