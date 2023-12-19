В СНБО отреагировали на сообщения о мобилизации женщин
Категория
Украина
Дата публикации

В СНБО отреагировали на сообщения о мобилизации женщин

РНБО
женщины в ВСУ
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В Центре дезинформации СНБО опровергли слухи о мобилизации украинских женщин, заявив, что это очередная российская пропаганда. 

Принудительной мобилизации женщин в Украине нет

По словам представителей Центра противодействия дезинформации СНБО, дискуссии нардепов в Верховной Раде – это обычное явление, и каждый народный избранник имеет право на выражение собственного мнения, даже касательно мобилизации женского населения.

Однако, что важно понимать, на сегодняшний день в Украине на военный учет должны стать только женщины-медики.

Российская пропаганда распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовать женщины. Что происходит на самом деле? Обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв, – объясняют в Центре противодействия дезинформации.

В СНБО также обращают внимание на то, что служба для женщин в Силах обороны Украины – исключительно добровольная.

Ни для кого не секрет, что в парламенте до сих пор идут споры по поводу изменений в законодательстве о мобилизации, демобилизации и призывах на срочную службу.

Что важно на фоне активного обсуждения мобилизации в Украине:

  • подобные дискуссии, в ходе которых отдельные народные избранники имеют возможность высказывать свою точку зрения на этот счет, а также предложения – вполне нормальные для демократической страны;

  • результатом таких споров и обсуждений должен стать законопроект, в котором будут учтены интересы как государства и вооруженных сил, так и граждан.

  • по состоянию на сегодняшний день о принудительной мобилизации женщин речь не идет. Это добровольный процесс, напоминают в ЦПД.

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