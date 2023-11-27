Как будет проходить мобилизация в Украине — объяснение Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил суть изменений, которые будут внесены в процесс проведения мобилизации в Украине на фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно об изменениях в процессе мобилизации в Украине

Секретарь СНБО подчеркнул, что в правительстве планируется изменить порядок проведения мобилизации в Украине.

Данилов отметил, что о внесении изменений в процедуру проведения мобилизации будет объявлено уже на этой неделе.

Он отметил, что руководство страны рассчитывает на сотрудничество с частными рекрутинговыми компаниями.

Секретарь СНБО объяснил, что это должно помочь проведению более целенаправленного призыва для пополнения рядов ВСУ.

Данилов подчеркнул, что участие частных рекрутинговых компаний также должно заверить призывников, что они будут проходить военную службу в соответствии со своими навыками, а не просто отправляться на фронт.

Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом, - отметил секретарь СНБО. Поделиться

По его словам, планируется сотрудничество с двумя крупнейшими украинскими кадровыми компаниями.

Что известно о новых условиях мобилизации и призыва

Они вместе будут работать над тем, чтобы выявлять людей, желающих помогать армии, однако не хотят быть на фронте.

Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут провозглашаться на конкретную должность. Например, им нужны сварщики или слесари и так далее, – объясняет Данилов. Поделиться

Отмечается, что собеседник журналистов издания из Минобороны Украины на условиях анонимности подтвердил, что уже было подписано 2 контракта.

Также непонятно, насколько "глубоко" такие компании будут вовлечены в поиск людей.

При этом секретарь СНБО не стал возражать, что сейчас в Украине существуют серьезные проблемы с проведением мобилизации, однако они значительно преувеличены кремлевской пропагандой.