Як проходитиме мобілізація в Україні — пояснення Данілова
Категорія
Україна
Дата публікації

Як проходитиме мобілізація в Україні — пояснення Данілова

Олексій Данілов
Джерело:  The Guardian

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив суть змін, які буде внесено до процесу проведення мобілізації в Україні на тлі продовження розв'язаної Кремлем злочинної війни. 

Що відомо про зміни до процесу мобілізації в Україні

Секретар РНБО підкреслив, що в уряді планують змінити порядок проведення мобілізації в Україні.

Данілов зазначив, що про внесення змін до процедури проведення мобілізації буде оголошено вже на цьому тижні.

Він зазначив, що керівництво країни розраховує на співпрацю із приватними рекрутинговими компаніями.

Секретар РНБО пояснив, що це має допомогти проведенню більш цілеспрямованого призову для поповнення лав ЗСУ.

Данілов підкреслив, що участь приватних рекрутингових компаній також має запевнити призовників, що вони проходитимуть військову службу відповідно до своїх навичок, а не просто будуть відправлятись на фронт.

Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом, - зазначив секретар РНБО.

За його словами, планується співробітництво із двома найбільшими українськими кадровими компаніями.

Що відомо про нові умови мобілізації та призову

Вони разом будуть працювати над тим, щоб виявляти людей, які бажають допомагати армії, однак не хочуть бути на фронті.

Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі, - пояснює Данілов.

Зазначається, що співрозмовник журналістів видання з Міноборони України на умовах анонімності підтвердив, що вже було підписано 2 контракти.

Також не зрозуміло, на скільки "глибоко" такі компанії будуть залучені до пошуку людей.

При цьому секретар РНБО не став заперечувати, що наразі в Україні існують серйозні проблеми із проведенням мобілізації, однак вони значно перебільшені кремлівською пропагандою.

Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією... У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати, - зазначає Данілов.

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