В ОП визнали необхідність внесення змін у процес проведення мобілізації

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, модель проведення мобілізації в Україні необхідно змінити.
Що відомо про позицію ОП стосовно змін у процес проведення мобілізації
Представник ОП підкреслив, що тему мобілізації в Україні і пов’язані із цим проблеми часто використовують кремлівські пропагандисти.
За його словами, наразі Україна перебуває у психоемоційній ямі, оскільки 2 роки масштабної війни - це дуже тривалий час.
Він додав, що в таких умовах люди хочуть почути більш чіткі відповіді на такі запитання:
які будуть правила;
хто буде мобілізований;
щодо тренінгів та навчальних програм.
Він наголосив, що такі питання потребують врегулювання, тому що на різних етапах виникають потреби у змінах.
Що відомо про вирішення питання із мобілізацією в Україні
В Україні заплановано низку істотних змін, які стосуються мобілізації та демобілізації. Відповідний план можуть підготувати вже наступного тижня.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. У його ході одним з ключових стало питання мобілізації.
Він доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному підготувати комплексні рішення.
Пізніше глава держави під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом уточнив, що йдеться про комплексний план мобілізації в Україні.
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