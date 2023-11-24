В ОП визнали необхідність внесення змін у процес проведення мобілізації

Що відомо про позицію ОП стосовно змін у процес проведення мобілізації

Представник ОП підкреслив, що тему мобілізації в Україні і пов’язані із цим проблеми часто використовують кремлівські пропагандисти.

Потрібно внести певні корективи в моделі проведення мобілізації, - підкреслив Подоляк. Поширити

За його словами, наразі Україна перебуває у психоемоційній ямі, оскільки 2 роки масштабної війни - це дуже тривалий час.

Він додав, що в таких умовах люди хочуть почути більш чіткі відповіді на такі запитання:

які будуть правила;

хто буде мобілізований;

щодо тренінгів та навчальних програм.

Президент хоче, щоб військові відповідали не просто на абстрактні питання, а на конкретні щодо термінів, щодо того, як проходитиме навчання, щодо того, як люди мобілізуватимуться і демобілізуватимуться і все, що стосується грошового забезпечення, соціальні виплати сім'ям чи соціальні виплати військовим, - пояснив Подоляк. Поширити

Він наголосив, що такі питання потребують врегулювання, тому що на різних етапах виникають потреби у змінах.

Що відомо про вирішення питання із мобілізацією в Україні

В Україні заплановано низку істотних змін, які стосуються мобілізації та демобілізації. Відповідний план можуть підготувати вже наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. У його ході одним з ключових стало питання мобілізації.

Він доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному підготувати комплексні рішення.

Пізніше глава держави під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом уточнив, що йдеться про комплексний план мобілізації в Україні.