У Раді попередили про загрозу провалу мобілізації

У Верховній Раді заявляють про початок провалу мобілізації в Україні після зміни керівників військоматів.
Що відомо про проблеми із проведенням мобілізації в Україні
За словами секретаря комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, наразі необхідне політичне рішення керівництва країни аби запобігти провалу мобілізації.
За його словами, наразі необхідно швидко вплинути на ситуацію.
Що відомо про підготовку змін до процесу проведення мобілізації
Костенко зазначив, що готується цілий відповідний законопроєкт.
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