У Раді попередили про загрозу провалу мобілізації

Мабуть, проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами. Ми всі знаємо, що у нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, провал мобілізації. Після того, як були змінені військкоми, у нас пішов провал мобілізації, - зазначив Костенко.