У Раді попередили про загрозу провалу мобілізації
Категорія
Україна
Дата публікації

У Раді попередили про загрозу провалу мобілізації

Військові ЗСУ
Джерело:  NV

У Верховній Раді заявляють про початок провалу мобілізації в Україні після зміни керівників військоматів. 

Що відомо про проблеми із проведенням мобілізації в Україні

За словами секретаря комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, наразі необхідне політичне рішення керівництва країни аби запобігти провалу мобілізації.

Мабуть, проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами. Ми всі знаємо, що у нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, провал мобілізації. Після того, як були змінені військкоми, у нас пішов провал мобілізації, - зазначив Костенко.

За його словами, наразі необхідно швидко вплинути на ситуацію.

Ось тут потрібно саме рішення політичного керівництва... це питання саме політичного керівництва - ухвалення законів, які вже давно лежать непідписані, підписати їх - щодо зменшення віку мобілізації чи іншого, - зазначив Костенко.

Що відомо про підготовку змін до процесу проведення мобілізації

Костенко зазначив, що готується цілий відповідний законопроєкт.

Я бачив чернетку цього документу: там норми, про які ми давно говорили, які були в засобах масової інформації. Окремо говорили: щось говорив мій колега Федір Веніславський, щось говорила Мар’яна Безугла, щось говорив Давид Арахамія, щось говорив Генеральний штаб, Міністерство оборони. Зараз намагаються комплексно підійти, щоб вирішувати деякі питання мобілізації, - підкреслив нардеп.

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