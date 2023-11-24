В Раде предупредили об угрозе провала мобилизации

В Верховной Раде заявляют о начале провала мобилизации в Украине после смены руководителей войск.
Что известно о проблемах с проведением мобилизации в Украине
По словам секретаря комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, сейчас необходимо политическое решение руководства страны, чтобы предотвратить провал мобилизации.
По его словам, сейчас необходимо быстро повлиять на ситуацию.
Что известно о подготовке изменений к процессу проведения мобилизации
Костенко отметил, что готовится целый соответствующий законопроект.
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