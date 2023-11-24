В Раде предупредили об угрозе провала мобилизации

Пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами. Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать провал мобилизации. После того, как были сменены военными, у нас последовал провал мобилизации, - отметил Костенко.