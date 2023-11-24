В Раде предупредили об угрозе провала мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

В Раде предупредили об угрозе провала мобилизации

Военные ВСУ
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Источник:  NV

В Верховной Раде заявляют о начале провала мобилизации в Украине после смены руководителей войск.

Что известно о проблемах с проведением мобилизации в Украине

По словам секретаря комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, сейчас необходимо политическое решение руководства страны, чтобы предотвратить провал мобилизации.

Пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами. Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать провал мобилизации. После того, как были сменены военными, у нас последовал провал мобилизации, - отметил Костенко.

По его словам, сейчас необходимо быстро повлиять на ситуацию.

Вот здесь нужно само решение политического руководства... это вопрос именно политического руководства - принятие законов, которые уже давно лежат неподписанные, подписать их - по поводу уменьшения возраста мобилизации или другого, - отметил Костенко.

Что известно о подготовке изменений к процессу проведения мобилизации

Костенко отметил, что готовится целый соответствующий законопроект.

Я видел черновик этого документа: там нормы, о которых мы давно говорили, которые были в средствах массовой информации. Отдельно говорили: что-то говорил мой коллега Федор Вениславский, что-то говорила Марьяна Безуглая, что-то говорил Давид Арахамия, что-то говорил Генеральный штаб, Министерство обороны. Сейчас пытаются комплексно подойти, чтобы решить некоторые вопросы мобилизации, - подчеркнул нардеп.

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