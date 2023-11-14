В Раде предлагают мобилизовать правоохранителей для участия в боевых действиях

В ВР разместили законопроект о мобилизации для участия в развязанной Россией преступной войне работников правоохранительных органов с опытом владения огнестрельным оружием.

Что известно об инициативе мобилизовать правоохранителей на войну

Отмечается, что автором законопроекта выступил нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазураш.

Законопроект предлагает внесение изменений в ряд законодательных актов о проведении разумной мобилизации и обеспечении оптимальной боеспособности подразделений ВСУ в условиях военного положения.

В пояснительной записке в законопроект отмечается, что главной целью является внесение изменений с целью провести мобилизацию большего количества граждан с опытом работы на должностях, предусматривавших разрешение на ношение и использование огнестрельного оружия.

Также цель проекта закона – привлечь в ВСУ на временной основе правоохранителей (в т.ч. для обеспечения ротации для мобилизованных, которые служат без ротации длительное время).

Предлагающий законопроект

Законопроект предлагает внести следующие изменения:

граждане, находящиеся в запасе и не призванные на военную службу, могут быть привлечены в особый период к работам, направленным на восстановление пострадавшей в результате военных действий инфраструктуры, обеспечивают работу других секторов экономики и т.д. (это в том случае, если они не работают (не менее чем на 0,75 ставки) или не занимаются официально предпринимательской деятельностью). Также должно быть письменное подтверждение готовности защищать Отечество с оружием в руках;

мобилизовать могут тех, кто имеет право на отсрочку или забронированы органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления в том случае, если эти граждане имеют опыт работы в течение двух и более лет в государственных структурах на должностях, предусматривающих использование огнестрельного оружия;

гражданам разрешат изменять место жительства, но они будут обязаны в течение трех рабочих дней информировать об этом должностное лицо;

также могут отменить ограничения предельного возраста для пребывания на военной службе в условиях военного положения, в состоянии войны (по собственному военнослужащему);

предусматривается возможность направления в распоряжение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (в том числе для обеспечения ротации для призванных на военную службу во время мобилизации военнослужащих, служащих без ротации более 6 месяцев) до 30% личной структуры правоохранительных органов, в которых есть должности, предусматривающие разрешение на ношение (использование) огнестрельного оружия.

В настоящее время этот законопроект направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.