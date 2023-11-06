В Раде поддержали продление сроков действия мобилизации и военного положения
Категория
Украина
Дата публикации

В Раде поддержали продление сроков действия мобилизации и военного положения

Военные ВСУ
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Источник:  online.ua

Комитет ВР по вопросам безопасности, обороны и разведки поддержал инициативу по продлению срока действия мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней.

Что известно о продлении мобилизации и сроке действия военного положения

По информации члена комитета и руководителя фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии, комитет поддержал инициативу по продолжению мобилизации и военного положения.

Как только наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения общей мобилизации еще на 90 дней, - отметил Арахамия.

По его словам, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 14 февраля следующего года.

Для того чтобы законопроекты вступили в силу, их еще предстоит принять Верховная рада и утвердить президент Владимир Зеленский.

Рассмотрение вопросов в Верховной Раде запланировано на 8 ноября.

Что известно о намерениях Минобороны по альтернативе призыву

В планах Минобороны отказаться от обязательного призыва до 2028 года и заменить срочников контрактниками.

В частности, граждане призывного возраста будут проходить интенсивную подготовку, а благодаря рекрутингу в ряды Вооруженных сил будут попадать профессиональные бойцы.

Эту стратегию планируется реализовать в течение следующих пяти лет.

Реализация Концепции позволит получить современную и хорошо подготовленную армию в Украине в течение 5 лет.

Как отметили Минобороны, целью новшеств является:

  • удовлетворение потребностей Сил обороны в личном составе во время полномасштабной войны;

  • интеграция в евроатлантическое пространство безопасности;

  • взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова отметила, что стратегия рассчитана до 2028 года, и есть надежда, что к тому времени война закончится, пройдет демобилизация и будет условно мирное время. При этом концепция рассчитана и на военные реалии.

Калмыкова подчеркнула, что во время действия военного положения призыв отменять не будут. Интенсивная обучение, которую планируют ввести, пока не будет заменой призыва.

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