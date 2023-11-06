У Раді підтримали продовження термінів дії мобілізації та воєнного стану
Категорія
Україна
Дата публікації

У Раді підтримали продовження термінів дії мобілізації та воєнного стану

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Комітет ВР з питань безпеки, оборони та розвідки підтримав ініціативу щодо продовження терміну дії мобілізації та воєнного стану в Україні ще на 90 днів. 

Що відомо про продовження мобілізації та терміну дії воєнного стану

За інформацією члена комітета та керівника фракції "Слуга народу" у ВР Давида Арахамії, комітет підтримав ініціативу щодо продовження мобілізації та воєнного стану.

Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів, - зазначив Арахамія.

За його словами, воєнний стан та мобілізація в Україні діятимуть до 14 лютого наступного року.

Для того, щоб законопроекти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна рада та затвердити президент Володимир Зеленський.

Розгляд питань у Верховній Раді запланований на 8 листопада.

Що відомо про наміри Міноборони щодо альтернативи призову

У планах Міноборони відмовитись від обов’язкового призову до 2028 року і замінити строковиків контрактниками.

Зокрема, громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивний вишкіл, а завдяки рекрутингу до лав Збройних сил потраплятимуть професійні бійці.

Цю стратегію планується реалізувати упродовж наступних 5 років.

Реалізація Концепції дозволить отримати сучасну та добре підготовлену армію в Україні протягом наступних 5 років.

Як зазначили Міноборони, метою нововведень є:

  • задоволення потреб Сил оборони в особовому складі під час повномасштабної війни;

  • інтеграція в євроатлантичний безпековий простір;

  • взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Заступниця міністра оборони Наталя Калмикова зазначила, що стратегія розрахована до 2028 року, і є сподівання, що до того часу війна закінчиться, пройде демобілізація та буде умовно мирний час. При цьому Концепція розрахована і на воєнні реалії.

Калмикова наголосила, що під час дії воєнного стану призов скасовувати не будуть. Інтенсивний вишкіл, який планують запровадити, наразі не буде заміною призову.

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