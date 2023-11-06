У Раді підтримали продовження термінів дії мобілізації та воєнного стану

Комітет ВР з питань безпеки, оборони та розвідки підтримав ініціативу щодо продовження терміну дії мобілізації та воєнного стану в Україні ще на 90 днів.
Що відомо про продовження мобілізації та терміну дії воєнного стану
За інформацією члена комітета та керівника фракції "Слуга народу" у ВР Давида Арахамії, комітет підтримав ініціативу щодо продовження мобілізації та воєнного стану.
За його словами, воєнний стан та мобілізація в Україні діятимуть до 14 лютого наступного року.
Для того, щоб законопроекти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна рада та затвердити президент Володимир Зеленський.
Розгляд питань у Верховній Раді запланований на 8 листопада.
Що відомо про наміри Міноборони щодо альтернативи призову
У планах Міноборони відмовитись від обов’язкового призову до 2028 року і замінити строковиків контрактниками.
Зокрема, громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивний вишкіл, а завдяки рекрутингу до лав Збройних сил потраплятимуть професійні бійці.
Цю стратегію планується реалізувати упродовж наступних 5 років.
Реалізація Концепції дозволить отримати сучасну та добре підготовлену армію в Україні протягом наступних 5 років.
Як зазначили Міноборони, метою нововведень є:
задоволення потреб Сил оборони в особовому складі під час повномасштабної війни;
інтеграція в євроатлантичний безпековий простір;
взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.
Заступниця міністра оборони Наталя Калмикова зазначила, що стратегія розрахована до 2028 року, і є сподівання, що до того часу війна закінчиться, пройде демобілізація та буде умовно мирний час. При цьому Концепція розрахована і на воєнні реалії.
Калмикова наголосила, що під час дії воєнного стану призов скасовувати не будуть. Інтенсивний вишкіл, який планують запровадити, наразі не буде заміною призову.
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