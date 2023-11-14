У Раді пропонують мобілізувати правоохоронців для участі у бойових діях

Що відомо про ініціативу мобілізувати правоохоронців на війну

Зазначається, що автором законопроєкту виступив нардеп від фракції “Слуга народу” Георгій Мазураш.

Законопроєкт пропонує внесення змін до низки законодавчих актів щодо проведення розумної мобілізації та забезпечення оптимальної боєздатності підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що головною метою є внесення змін із метою провести мобілізацію більшої кількості громадян із досвідом роботи на посадах, що передбачали дозвіл на носіння та використання вогнепальної зброї.

Також мета проекту закону - залучити до ЗСУ на тимчасовій основі правоохоронців (у т.ч. для забезпечення ротації для мобілізованих, які служать без ротації тривалий час).

Що пропонує законопроєкт

Законопроектом пропонується внести такі зміни:

громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, можуть бути залучені в особливий період до робіт, які спрямовані на відновлення постраждалої внаслідок воєнних дій інфраструктури, забезпечують роботу інших секторів економіки тощо (це у тому разі, якщо вони не працюють (не менш як на 0,75 ставки) або не займаються офіційно підприємницькою діяльністю). Також має бути письмове підтвердження готовності захищати Вітчизну зі зброєю в руках;

мобілізувати можуть тих, хто має право на відстрочку або є заброньованими органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування у тому випадку, якщо ці громадяни мають досвід роботи протягом двох і більше років у державних структурах на посадах, які передбачали використання вогнепальної зброї;

громадянам дозволять змінювати місце проживання, але вони будуть зобов’язані протягом трьох робочих днів інформувати про це посадову особу;

також можуть скасувати обмеження граничного віку для перебування на військовій службі в умовах воєнного стану, в стані війни (за власним бажанням військовослужбовця);

передбачається можливість направлення у розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України (у тому числі для забезпечення ротації для призваних на військову службу під час мобілізації військовослужбовців, які служать без ротації понад 6 місяців) до 30% особового структур правоохоронних органів, в яких є посади, що передбачають дозвіл на носіння (використання) вогнепальної зброї.

Наразі цей законопроект направлений на розгляд комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.