В ОП признали необходимость внесения изменений в процесс проведения мобилизации

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, модель проведения мобилизации в Украине необходимо изменить.
Что известно о позиции ОП относительно изменений в процессе мобилизации
Представитель ОП подчеркнул, что тему мобилизации в Украине и связанные с этим проблемы часто используют кремлевские пропагандисты.
По его словам, сейчас Украина находится в психоэмоциональной яме, поскольку 2 года масштабной войны - это очень продолжительное время.
Он добавил, что в таких условиях люди хотят услышать более четкие ответы на следующие вопросы:
какие будут правила;
кто будет мобилизован;
по тренингам и обучающим программам.
Он подчеркнул, что такие вопросы нуждаются в урегулировании, потому что на разных этапах возникают потребности в изменениях.
Что известно о решении вопроса с мобилизацией в Украине
В Украине запланирован ряд существенных изменений, касающихся мобилизации и демобилизации. Соответствующий план может быть подготовлен уже на следующей неделе.
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В его ходе одним из ключевых стал вопрос мобилизации.
Он поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному подготовить комплексные решения.
Позже глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом уточнил, что речь идет о комплексном плане мобилизации в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-