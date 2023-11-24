В ОП признали необходимость внесения изменений в процесс проведения мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

В ОП признали необходимость внесения изменений в процесс проведения мобилизации

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, модель проведения мобилизации в Украине необходимо изменить.

Что известно о позиции ОП относительно изменений в процессе мобилизации

Представитель ОП подчеркнул, что тему мобилизации в Украине и связанные с этим проблемы часто используют кремлевские пропагандисты.

Следует внести определенные коррективы в модели проведения мобилизации, - подчеркнул Подоляк.

По его словам, сейчас Украина находится в психоэмоциональной яме, поскольку 2 года масштабной войны - это очень продолжительное время.

Он добавил, что в таких условиях люди хотят услышать более четкие ответы на следующие вопросы:

  • какие будут правила;

  • кто будет мобилизован;

  • по тренингам и обучающим программам.

Президент хочет, чтобы военные отвечали не просто на абстрактные вопросы, а на конкретные по срокам, по поводу того, как будет проходить обучение, по поводу того, как люди будут мобилизовать и демобилизовать и все, что касается денежного довольствия, социальные выплаты семьям или социальные выплаты военным , – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что такие вопросы нуждаются в урегулировании, потому что на разных этапах возникают потребности в изменениях.

Что известно о решении вопроса с мобилизацией в Украине

В Украине запланирован ряд существенных изменений, касающихся мобилизации и демобилизации. Соответствующий план может быть подготовлен уже на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В его ходе одним из ключевых стал вопрос мобилизации.

Он поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному подготовить комплексные решения.

Позже глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом уточнил, что речь идет о комплексном плане мобилизации в Украине.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует проведение масштабной мобилизации после выборов — Данилов
РНБО
Алексей Данилов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал комплексный план по проведению мобилизации
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Раде предупредили об угрозе провала мобилизации
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.