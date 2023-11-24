В ОП признали необходимость внесения изменений в процесс проведения мобилизации

Что известно о позиции ОП относительно изменений в процессе мобилизации

Представитель ОП подчеркнул, что тему мобилизации в Украине и связанные с этим проблемы часто используют кремлевские пропагандисты.

Следует внести определенные коррективы в модели проведения мобилизации, - подчеркнул Подоляк. Поделиться

По его словам, сейчас Украина находится в психоэмоциональной яме, поскольку 2 года масштабной войны - это очень продолжительное время.

Он добавил, что в таких условиях люди хотят услышать более четкие ответы на следующие вопросы:

какие будут правила;

кто будет мобилизован;

по тренингам и обучающим программам.

Президент хочет, чтобы военные отвечали не просто на абстрактные вопросы, а на конкретные по срокам, по поводу того, как будет проходить обучение, по поводу того, как люди будут мобилизовать и демобилизовать и все, что касается денежного довольствия, социальные выплаты семьям или социальные выплаты военным , – объяснил Подоляк. Поделиться

Он подчеркнул, что такие вопросы нуждаются в урегулировании, потому что на разных этапах возникают потребности в изменениях.

Что известно о решении вопроса с мобилизацией в Украине

В Украине запланирован ряд существенных изменений, касающихся мобилизации и демобилизации. Соответствующий план может быть подготовлен уже на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В его ходе одним из ключевых стал вопрос мобилизации.

Он поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному подготовить комплексные решения.

Позже глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом уточнил, что речь идет о комплексном плане мобилизации в Украине.