У РНБО відреагували на повідомлення про мобілізацію жінок

У Центрі дезінформації РНБО спростували чутки про мобілізацію українських жінок, заявивши про те, що це чергова російська пропаганда. Як уже згадувалося раніше, в нашій країні не йдеться про примусову мобілізацію жіночого населення.

Примусової мобілізації жінок в Україні немає

За словами представників Центру протидії дезінформації РНБО, дискусії нардепів у Верховній Раді - це звичне явище, й кожний народний обранець має право на висловлення власної думки, навіть щодо мобілізації жіночого населення.

Однак, що важливо розуміти, станом на сьогодні в Україні на військовий облік повинні стати тільки жінки-медики.

Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок. Що відбувається насправді? Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік – це не призов, – пояснюють в Центрі протидії дезінформації. Поширити

У РНБО також звертають увагу на те, що служба для жінок в Силах оборони України – винятково добровільна.

Ні для кого не секрет, що в парламенті досі точаться суперечки стосовно змін у законодавстві про мобілізацію, демобілізацію та призов на строкову службу.

Що важливо на тлі активного обговорення мобілізації в України: