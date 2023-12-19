У РНБО відреагували на повідомлення про мобілізацію жінок

У Центрі дезінформації РНБО спростували чутки про мобілізацію українських жінок, заявивши про те, що це чергова російська пропаганда. Як уже згадувалося раніше, в нашій країні не йдеться про примусову мобілізацію жіночого населення.
Примусової мобілізації жінок в Україні немає
За словами представників Центру протидії дезінформації РНБО, дискусії нардепів у Верховній Раді - це звичне явище, й кожний народний обранець має право на висловлення власної думки, навіть щодо мобілізації жіночого населення.
Однак, що важливо розуміти, станом на сьогодні в Україні на військовий облік повинні стати тільки жінки-медики.
У РНБО також звертають увагу на те, що служба для жінок в Силах оборони України – винятково добровільна.
Ні для кого не секрет, що в парламенті досі точаться суперечки стосовно змін у законодавстві про мобілізацію, демобілізацію та призов на строкову службу.
Що важливо на тлі активного обговорення мобілізації в України:
подібні дискусії, під час яких окремі народні обранці мають можливість висловлювати власну точку зору з цього приводу, а також пропозиції – цілком нормальні для демократичної країни;
результатом таких суперечок та обговорень має стати законопроєкт, в якому будуть враховані інтереси як держави та Збройних сил, так і громадян.
станом на сьогодні про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Це добровільний процес, нагадують у ЦПД.
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