Бояться заколоту. У Росії проходить прихована мобілізація — ГУР

Восени у Кремлі всерйоз планували розпочати чергову хвилю публічної мобілізації. Але потім почали проводити її приховано.

Росія проводить приховану мобілізацію

Попри очікування та прогнози, цієї осені у Росії не було оголошено нову мобілізацію. Однак мобілізаційні заходи в державі-агресорці тривають безперервно, здебільшого вони носять прихований характер.

У Кремлі побоюються "бунту" серед населення, тому переважно вдаються до рекрутингу ув'язнених, боржників, представників неблагонадійних верств населення, а також серед солдатів строкової служби. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу Еспресо.

За його словами, цієї осені у Кремлі всерйоз планували розпочати чергову хвилю публічної мобілізації для поповнення пошарпаних у боях в Україні російських військ. Однак ледь не в останню мить від планів, що вже лежали на столі, вирішили поки відмовитися.

Є осторога реакції населення тієї території, насамперед, йдеться про центральні, столичні регіони. Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом, "бессмисленним, беспощадним", у кремлівських карликів існує. Тому зважають ще, – зазначив Юсов. Поширити

Втім, за словами представника ГУР, те, що про мобілізацію не було оголошено відкрито, мобілізаційні заходи у Росії тривають. Щомісяця до армії РФ у різний спосіб затягують близько 20 тисяч новобранців.

Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють. Там нова форма з'явилася, особливо до колишніх військовослужбовців, це примусове підписання контракту: коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт – і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті, – перерахував секрети "рекрутингу" по-кремлівськи Юсов. Поширити

Частина мобілізованих таким чином росіян зрештою опиняється на фронті. Однак цінність подібних солдатів досить сумнівна.

Говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони. Це банальне бажання заробити. Ну зрештою ті самі пральні машинки і холодильники: ми всі бачили мікрохвильовки, які крадуть росіяни в українців. Для декого це спосіб врятуватись від проблем іншого характеру, але так, такі заходи тривають в цілому, – зазначив представник ГУР. Поширити

До того ж, додав Юсов, намагаючись вирішити проблеми з нестачею живої сили на передовій в Україні, Росія поглиблює негаразди усередині власної держави.

Мобілізаційний ресурс в РФ більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем і він точно не безмежний. Економіка РФ вже починає відчувати брак, зокрема, робочої сили: на окремих підприємствах вже не вистачає чоловічих рук. Ця проблема існує і буде збільшуватись, – зауважив він. Поширити

Юсов пояснив, чи може мобілізація у РФ переломити хід війни

За словами представника ГУР, в Кремлі уже активно обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації.

Окрім того, наголошується, що окупанти змушені вводити додаткові резерви на окремих напрямках навіть попри те, що мають серйозну кількість угруповання.

Насамперед йдеться про ті резерви, які ворог мав намір розгорнути лише на зимовий період.

Тобто втрати противника серйозні й відчутні й в особовому складі, і в техніці. Вони змушені не проводити ротацію, а просто заміщати вбитих та поранених новими підрозділами, – наголосив Андрій Юсов. Поширити

ГУР звертає увагу на те, що Росія планує посилити мобілізацію та зібрати ще кілька сотень тисяч людей.

Українська розвідка підтверджує, що нова хвиля мобілізації в Росії є абсолютно реальним сценарієм. Проте питання термінів досі відкрите.