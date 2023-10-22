Бояться заколоту. У Росії проходить прихована мобілізація — ГУР

Восени у Кремлі всерйоз планували розпочати чергову хвилю публічної мобілізації. Але потім почали проводити її приховано.
Росія проводить приховану мобілізацію
Попри очікування та прогнози, цієї осені у Росії не було оголошено нову мобілізацію. Однак мобілізаційні заходи в державі-агресорці тривають безперервно, здебільшого вони носять прихований характер.
У Кремлі побоюються "бунту" серед населення, тому переважно вдаються до рекрутингу ув'язнених, боржників, представників неблагонадійних верств населення, а також серед солдатів строкової служби. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу Еспресо.
За його словами, цієї осені у Кремлі всерйоз планували розпочати чергову хвилю публічної мобілізації для поповнення пошарпаних у боях в Україні російських військ. Однак ледь не в останню мить від планів, що вже лежали на столі, вирішили поки відмовитися.
Втім, за словами представника ГУР, те, що про мобілізацію не було оголошено відкрито, мобілізаційні заходи у Росії тривають. Щомісяця до армії РФ у різний спосіб затягують близько 20 тисяч новобранців.
Частина мобілізованих таким чином росіян зрештою опиняється на фронті. Однак цінність подібних солдатів досить сумнівна.
До того ж, додав Юсов, намагаючись вирішити проблеми з нестачею живої сили на передовій в Україні, Росія поглиблює негаразди усередині власної держави.
Юсов пояснив, чи може мобілізація у РФ переломити хід війни
За словами представника ГУР, в Кремлі уже активно обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації.
Окрім того, наголошується, що окупанти змушені вводити додаткові резерви на окремих напрямках навіть попри те, що мають серйозну кількість угруповання.
Насамперед йдеться про ті резерви, які ворог мав намір розгорнути лише на зимовий період.
ГУР звертає увагу на те, що Росія планує посилити мобілізацію та зібрати ще кілька сотень тисяч людей.
Українська розвідка підтверджує, що нова хвиля мобілізації в Росії є абсолютно реальним сценарієм. Проте питання термінів досі відкрите.
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