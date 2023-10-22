Боятся мятежа. В России проходит скрытая мобилизация — ГУР

Осенью в Кремле всерьез планировалось начать очередную волну публичной мобилизации. Но потом начали проводить ее скрыто.
Россия проводит скрытую мобилизацию
Несмотря на ожидания и прогнозы, этой осенью в России не была объявлена новая мобилизация. Однако мобилизационные мероприятия в государстве-агрессорце продолжаются непрерывно, в большинстве своем они носят скрытый характер.
В Кремле опасаются "бунта" среди населения, поэтому преимущественно прибегают к рекрутингу заключенных, должникам, представителям неблагонадежных слоев населения, а также среди солдат срочной службы. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью телеканалу Эспрессо.
По его словам, этой осенью в Кремле всерьез планировали начать очередную волну публичной мобилизации для пополнения потрепанных в боях в Украине российских войск. Однако чуть ли не в последний момент от планов, уже лежавших на столе, решили пока отказаться.
Впрочем, по словам представителя ГУР, то, что о мобилизации не было объявлено открыто, мобилизационные мероприятия в России продолжаются. Ежемесячно в армию РФ разными способами затягивают около 20 тысяч новобранцев.
Часть мобилизованных таким образом россиян наконец оказывается на фронте. Однако ценность подобных солдат достаточно сомнительна.
К тому же, добавил Юсов, пытаясь решить проблемы с нехваткой живой силы на передовой в Украине, Россия усугубляет проблемы внутри собственного государства.
Юсов объяснил, может ли мобилизация в РФ переломить ход войны
По словам представителя ГУР, в Кремле уже активно обсуждается вопрос дополнительной публичной волны мобилизации.
Кроме того, отмечается, что оккупанты вынуждены вводить дополнительные резервы на отдельных направлениях даже несмотря на то, что имеют серьезное количество группировки.
В первую очередь, речь идет о тех резервах, которые враг намеревался развернуть только на зимний период.
ГУР обращает внимание на то, что Россия планирует усилить мобилизацию и собрать еще несколько сот тысяч человек.
Украинская разведка подтверждает, что новая волна мобилизации в России абсолютно реальный сценарий. Однако вопрос сроков до сих пор открыт.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-