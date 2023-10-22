Боятся мятежа. В России проходит скрытая мобилизация — ГУР

Осенью в Кремле всерьез планировалось начать очередную волну публичной мобилизации. Но потом начали проводить ее скрыто.

Россия проводит скрытую мобилизацию

Несмотря на ожидания и прогнозы, этой осенью в России не была объявлена новая мобилизация. Однако мобилизационные мероприятия в государстве-агрессорце продолжаются непрерывно, в большинстве своем они носят скрытый характер.

В Кремле опасаются "бунта" среди населения, поэтому преимущественно прибегают к рекрутингу заключенных, должникам, представителям неблагонадежных слоев населения, а также среди солдат срочной службы. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью телеканалу Эспрессо.

По его словам, этой осенью в Кремле всерьез планировали начать очередную волну публичной мобилизации для пополнения потрепанных в боях в Украине российских войск. Однако чуть ли не в последний момент от планов, уже лежавших на столе, решили пока отказаться.

Есть осторожность реакции населения той территории, прежде всего, речь идет о центральных, столичных регионах. Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом, "бессмысленным, беспощадным", у кремлевских карликов существует. Поэтому учитывают еще, – отметил Юсов. Поделиться

Впрочем, по словам представителя ГУР, то, что о мобилизации не было объявлено открыто, мобилизационные мероприятия в России продолжаются. Ежемесячно в армию РФ разными способами затягивают около 20 тысяч новобранцев.

Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают. Там новая форма появилась, особенно к бывшим военнослужащим, это принудительное подписание контракта: когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт – и в принципе назад человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни, – перечислил секреты "рекрутинга" по-кремлевски Юсов. Поделиться

Часть мобилизованных таким образом россиян наконец оказывается на фронте. Однако ценность подобных солдат достаточно сомнительна.

Говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно когда речь идет о депрессивных регионах. Это банальное желание заработать. Ну, в конце концов, те же стиральные машинки и холодильники: мы все видели микроволновки, которые воруют россияне у украинцев. Для некоторых это способ спастись от проблем другого характера, но да, такие мероприятия продолжаются в целом, – отметил представитель ГУР. Поделиться

К тому же, добавил Юсов, пытаясь решить проблемы с нехваткой живой силы на передовой в Украине, Россия усугубляет проблемы внутри собственного государства.

Мобилизационный ресурс в РФ больше, чем в Украине, но если говорить о мотивации, о качестве, то у них есть немало проблем и он точно не безграничен. Экономика РФ уже начинает ощущать нехватку, в частности, рабочей силы: на отдельных предприятиях уже не хватает мужских рук. Эта проблема существует и будет увеличиваться, – заметил он. Поделиться

Юсов объяснил, может ли мобилизация в РФ переломить ход войны

По словам представителя ГУР, в Кремле уже активно обсуждается вопрос дополнительной публичной волны мобилизации.

Кроме того, отмечается, что оккупанты вынуждены вводить дополнительные резервы на отдельных направлениях даже несмотря на то, что имеют серьезное количество группировки.

В первую очередь, речь идет о тех резервах, которые враг намеревался развернуть только на зимний период.

То есть потери противника серьезны и ощутимы и в личном составе, и в технике. Они вынуждены не проводить ротацию, а просто замещать убитых и раненых новыми подразделениями, – подчеркнул Андрей Юсов. Поделиться

ГУР обращает внимание на то, что Россия планирует усилить мобилизацию и собрать еще несколько сот тысяч человек.

Украинская разведка подтверждает, что новая волна мобилизации в России абсолютно реальный сценарий. Однако вопрос сроков до сих пор открыт.