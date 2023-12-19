Дополнительная мобилизация в Украине будет стоить 500 млрд грн – Зеленский

Генштаб ВСУ попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Однако Зеленский отметил, что мобилизация в таком формате обойдется Украине в дополнительные 500 млрд гривен.
Что сказал Зеленский о дополнительной мобилизации в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе обсуждения вопроса о законе об изменении порядка мобилизации военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.
По его словам, это серьезная цифра. Он ответил военным, что для такого шага нужно больше аргументов, поскольку это вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и финансов.
Он также добавил, что должен быть комплексный план по поводу того, что будет с миллионной армией людей и с ребятами, которые уже два года защищают наше государство. И этот план должен содержаться в законе, разрабатываемом Верховной Радой вместе с военными.
Что известно о мобилизации в Украине
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается мобилизация.
Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.
Также в Центре дезинформации СНБО опровергли слухи о мобилизации украинских женщин, заявив, что это очередная российская пропаганда. Как уже упоминалось ранее, в нашей стране речь не идет о принудительной мобилизации женского населения .
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