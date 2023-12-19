Дополнительная мобилизация в Украине будет стоить 500 млрд грн – Зеленский

Генштаб ВСУ попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Однако Зеленский отметил, что мобилизация в таком формате обойдется Украине в дополнительные 500 млрд гривен.

Что сказал Зеленский о дополнительной мобилизации в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе обсуждения вопроса о законе об изменении порядка мобилизации военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.

Главком и Генштаб обратились на ставки Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрследующих действий, по поводу дефицита. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек, - заявил глава государства. Поделиться

По его словам, это серьезная цифра. Он ответил военным, что для такого шага нужно больше аргументов, поскольку это вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и финансов.

Он также добавил, что должен быть комплексный план по поводу того, что будет с миллионной армией людей и с ребятами, которые уже два года защищают наше государство. И этот план должен содержаться в законе, разрабатываемом Верховной Радой вместе с военными.

Что касается денег. Мобилизация в таком формате обойдется Украине в дополнительные 500 млрд гривен. Поэтому я как президент Украины, как человек, посвящающий много времени на поиск финансовой поддержки Украины, я хотел бы понимания от премьера и министра финансов – а откуда деньги? – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что известно о мобилизации в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается мобилизация.

Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Также в Центре дезинформации СНБО опровергли слухи о мобилизации украинских женщин, заявив, что это очередная российская пропаганда. Как уже упоминалось ранее, в нашей стране речь не идет о принудительной мобилизации женского населения .