Додаткова мобілізація в Україні коштуватиме 500 млрд грн — Зеленський

Генштаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Проте Зеленський зазначив, що мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень.

Що сказав Зеленський про додаткову мобілізацію в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що у ході обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Головком та Генштаб звернулися на рівні Ставки з мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб, - заявив глава держави. Поширити

За його словами, це серйозна цифра. Він відповів військовим, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів.

Він також додав, що має бути комплексний план щодо того, що буде з мільйонною армією людей та з хлопцями, які вже два роки захищають нашу державу. І цей план має міститися у законі, який розробляє Верховна рада разом з військовими.

Що стосується грошей. Мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень. Тому я як президент України, як людина, яка присвячує багато часу на пошук фінансової підтримки України, я хотів би розуміння від прем'єра та міністра фінансів - а звідки гроші? - наголосив Зеленський. Поширити

Що відомо про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ продовжується мобілізація.

Нещодавно влада країни вирішила змінити порядок її проведення. Верховна рада розробляє законопроект, до якого вносить ініціативи військових.

Також у Центрі дезінформації РНБО спростували чутки про мобілізацію українських жінок, заявивши про те, що це чергова російська пропаганда. Як уже згадувалося раніше, в нашій країні не йдеться про примусову мобілізацію жіночого населення.