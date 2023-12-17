Жодна кампанія рекрутингу не покриє потреб мобілізації — Буданов

На переконання начальника ГУР МОУ генерал-лейтенанта Кирила Буданова, рекрутинг не зможе перекрити потреби Сил оборони, тож без мобілізації обійтися не можна.

Буданов прокоментував мобілізацію в Україні

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні. На його думку, рекрутинг не зможе перекрити мобілізаційних потреб Сил оборони.

Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли (в ЗСУ. — Ред.) у перші пів року. З об'єктивних причин з тих людей (у лавах Сил оборони. — Ред.) залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Поширити

Він додав, що умовно в Силах оборони України перебуває мільйон сто тисяч людей. І покрити такі обсяги покрити може виключно мобілізація.

Він додав, що у контексті мобілізації постає питання мотивації.

Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто. Тому навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна. У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно. Поширити

Багато українців виявилися не готовими захищати країну

На думку Буданова, в Україні більшість людей “громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обов'язок захищати цю країну”.

Усі ніби вболівають за Україну, але й багато людей біжать, тікають. Це правда. Ці черги на кордонах… У звʼязку зі своєю діяльністю я вимушений часто їздити в різні місця, постійно перетинаю кордон, нерідко на автомобільному транспорті. Ці черги величезні. І сказати, що там тільки жінки і діти ― це неправда. Усі це чудово знають. У багатьох людей немає відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема, яку гроші не розв’яжуть. Поширити

На думку начальника ГУР, потрібен чесний діалог і пояснення, проте словами цього не вирішити.