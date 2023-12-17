Жодна кампанія рекрутингу не покриє потреб мобілізації — Буданов

На переконання начальника ГУР МОУ генерал-лейтенанта Кирила Буданова, рекрутинг не зможе перекрити потреби Сил оборони, тож без мобілізації обійтися не можна.
Буданов прокоментував мобілізацію в Україні
Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні. На його думку, рекрутинг не зможе перекрити мобілізаційних потреб Сил оборони.
Він додав, що умовно в Силах оборони України перебуває мільйон сто тисяч людей. І покрити такі обсяги покрити може виключно мобілізація.
Він додав, що у контексті мобілізації постає питання мотивації.
Багато українців виявилися не готовими захищати країну
На думку Буданова, в Україні більшість людей “громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обов'язок захищати цю країну”.
На думку начальника ГУР, потрібен чесний діалог і пояснення, проте словами цього не вирішити.
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