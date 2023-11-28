Кабмін незабаром змінить підхід до мобілізації — The Guardian

Згідно з даними британського видання The Guardian, уряд України має намір змінити практику призову. Це може статися уже цього тижня.

Мобілізація в Україні: яких змін чекати

За словами одного з інсайдерів журналістів, який є високопоставленим українським чиновником, насамперед йдеться про використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову.

Окрім того, наголошується, що призовники матимуть можливість обирати напрями служби, які будуть відповідати їхнім навичкам.

Як заявив The Guardian секретар РНБО Олексій Данілов, Збройні сили України співпрацюватимуть з двома найбільшими кадровими компаніями країни, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть йти на фронт, від спроб ухилитися від призову.

Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі, - пояснив журналістам Олексій Данілов. Поширити

Ukraine to change conscription policies in drive to sustain fighting capacity https://t.co/AN3RaY6ZbT — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) November 28, 2023

Рішення Зеленського щодо мобілізації

Як уже згадувалося раніше, 24 листопада український лідер Володимир Зеленський доручив главі Міноборони Рустему Умєрову, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністерствам розробити комплексний план щодо мобілізації військових до наступного тижня.

Комплексний план з цього питання буде на наступному тижні. Дуже вірю, що на наступному тижні, принаймні питання поставлене і Залужному, і Умєрову, міністрам, тому вони будуть все комплексно доповідати наступного тижня, - заявив тоді президент. Поширити

Того ж дня Олексій Данілов офіційно повідомив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.