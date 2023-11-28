Кабмин вскоре изменит подход к мобилизации — The Guardian

Согласно данным британского издания The Guardian, правительство Украины намерено изменить практику призыва. Это может произойти уже на этой неделе.
Мобилизация в Украине: каких изменений ждать
По словам одного из инсайдеров журналистов, высокопоставленного украинского чиновника, в первую очередь речь идет об использовании коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва.
Кроме того, сообщается, что призывники смогут выбирать направления службы, которые будут соответствовать их навыкам.
Как заявил The Guardian секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины будут сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями страны, чтобы найти людей с конкретными навыками, а также отговорить квалифицированных украинцев, которые хотят помочь армии, но не хотят идти на фронт, от попыток уклониться от призыва.
Решение Зеленского касательно мобилизации
Как уже упоминалось ранее, 24 ноября украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Рустему Умерову, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министерствам разработать комплексный план мобилизации военных до следующей недели.
В тот же день Алексей Данилов официально сообщил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже истек, в ближайшее время будут демобилизованы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-