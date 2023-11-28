Кабмин вскоре изменит подход к мобилизации — The Guardian

Согласно данным британского издания The Guardian, правительство Украины намерено изменить практику призыва. Это может произойти уже на этой неделе.

Мобилизация в Украине: каких изменений ждать

По словам одного из инсайдеров журналистов, высокопоставленного украинского чиновника, в первую очередь речь идет об использовании коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва.

Кроме того, сообщается, что призывники смогут выбирать направления службы, которые будут соответствовать их навыкам.

Как заявил The Guardian секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины будут сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями страны, чтобы найти людей с конкретными навыками, а также отговорить квалифицированных украинцев, которые хотят помочь армии, но не хотят идти на фронт, от попыток уклониться от призыва.

Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и людей начнут брать на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее, - объяснил журналистам Алексей Данилов. Поделиться

Ukraine to change conscription policies in drive to sustain fighting capacity https://t.co/AN3RaY6ZbT — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) November 28, 2023

Решение Зеленского касательно мобилизации

Как уже упоминалось ранее, 24 ноября украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Рустему Умерову, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министерствам разработать комплексный план мобилизации военных до следующей недели.

Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. Очень верю, что на следующей неделе, по крайней мере, вопрос поставлен и Залужному, и Умерову, министрам, поэтому они будут все комплексно докладывать на следующей неделе, - заявил тогда президент. Поделиться

В тот же день Алексей Данилов официально сообщил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже истек, в ближайшее время будут демобилизованы.