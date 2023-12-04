Зміни у мобілізації в Україні. В Раді готують нові законопроєкти — Цимбалюк

Продовжує роботу робоча група Верховної Ради України, до якої входять представники всіх фракцій та груп. Вони працюють над вдосконаленням законодавства в сфері військової діяльності.

Нові закони щодо мобілізації

У Раді розповіли деталі можливих змін щодо мобілізації в Україні. Мова йде про відстрочку для студентів, педагогів, строковиків та родичів інвалідів, а також про демобілізацію.

Про це розповів перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.

Продовжує роботу робоча група, до якої входять представники всіх фракцій та груп. Вони працюють над вдосконаленням законодавства в сфері військової діяльності. І найближчими днями ми будемо розглядати низку законопроектів, в тому числі напрацьовані цією робочою групою, – каже він. Поширити

До речі, за словами Цимбалюка, народні депутати в розробці законопроектів, що стосуються мобілізації, демобілізації і інших питань сектору оборони радяться з вищим військовим керівництвом.

І до складу цієї робочої групи входять представники ЗСУ і всіх сил оборони. Через те ми виходимо саме з їх практичного досвіду та потреб, – зазначає він. Поширити

Цимбалюк підкреслює, що вже скоро два роки як широкомасштабна війна Російської Федерації проти України покликала мобілізувати велику кількість наших співгромадян, які рік, а дехто і більше без ротації.

Для того, щоб провести фахову професійну ротацію, потрібно підготувати певну кількість військовослужбовців ЗСУ та інших сил оборони, – додав Цимбалюк. Поширити

Що пропонується найближчим часом:

встановлення відпустки терміном 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону (у тому числі унормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов’язаний під час проходження ВЛК чи лікування після поранення, а що має забезпечити держава через ВЛК, щоб зменшити бюрократію);

встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства або іноземців;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб, що мають інвалідність першої, другої групи;

встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.

Питання відстрочки для викладачів та студентів

Крім того, за словами Цимбалюка, законопроектом також планується врегулювати право на відстрочку педагогів та викладачів вищої професійної освіти, а також студентів, які здобувають вищу освіту.

Що стосується викладачів, то це однозначно право на відстрочку. Що стосується студентів, то зараз йде дискусія щодо недопущення порушення прав особи на здобуття освіти. Але що вирішено – коли людина здобуває другу або третю вищу освіту, дати можливість завершити навчання, це однозначно вже вирішено, – пояснив представник комітету. Поширити

З іншого боку, за його словами, юридичне управління Верховної ради підготує пропозиції стосовно тих осіб, які в майбутньому захочуть здобувати другу, третю вищу або професійну підготовку, а саме яким чином може бути обмежене це право.

Але практика свідчить про те, що ми працюємо щодо квот Міносвіти на здобуття фаху. Насправді проблема існує в тому, що в десятки разів зросла кількість тих, хто почали здобувати другу, третю вищу, або професійну освіту. Через те вирішили внормувати: якщо людина здобуває першу вищу освіту – питання не обговорюється, вона має право на відстрочку, якщо вона вже вступила та здобуває другу чи третю ми також вирішуємо питання, щоб дати можливість завершити, – констатував Цимбалюк. Поширити

Щодо строковиків

Також, за словами представника комітету, законопроектом планується надати право на демобілізацію строковиків.

Це дуже важливе питання. І більше того, вони всі без виключення уже відслужили законом терміни. Через те ми передбачаємо, що після змін в законодавстві, Верховний головнокомандувач повинен буде підписати закон про демобілізацію і всі ці особи, вони будуть демобілізовані, – каже Цимбалюк. Поширити

Щодо родичів інвалідів

Крім того, за його словами, обговорюється питання, як мінімізувати кількість тих, хто доглядає осіб з першою та другою групами інвалідності.

Нині законодавством не обмежена така кількість. Ми плануємо обмежити – одна особа призивного віку має право на відстрочку по догляду за особою-інвалідом, якщо немає інших членів родини, які можуть її доглядати (мова про членів родини працездатного віку, не пенсіонери), – зазначив він. Поширити

Мобілізація в Україні: яких змін чекати

За словами одного з інсайдерів журналістів, який є високопоставленим українським чиновником, насамперед йдеться про використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову.

Окрім того, наголошується, що призовники матимуть можливість обирати напрями служби, які будуть відповідати їхнім навичкам.

Як заявив The Guardian секретар РНБО Олексій Данілов, Збройні сили України співпрацюватимуть з двома найбільшими кадровими компаніями країни, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть йти на фронт, від спроб ухилитися від призову.