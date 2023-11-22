Верховна рада сьогодні, 22 листопада, ухвалила закон, який передбачає нові правила надання відпусток для українців.

Рада ухвалила закон про відпустки для українців

Декретна відпустка

Відповідно до закону, відпустку при народженні дитини надаватимуть у період не пізніше трьох місяців після пологів. При цьому батькові, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, таку відпустку можуть надати лише внаслідок відповідного рішення суду.

Водночас відпустку у зв'язку з усиновленням можуть надати незалежно від віку дитини.

Відпустка без збереження зарплати

Законом внесли зміни і щодо відпусток без збереження зарплати за сімейними обставинами та іншими причинами. Тепер їхня максимальна тривалість збільшується з 15 до 30 календарних днів.

Відпочинок для демобілізованих військових

Військові, які були демобілізовані, матимуть право на відпочинок протягом 60 днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Відмова у відпустці

Роботодавці зможуть відмовляти працівникові у наданні будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною) під час воєнного стану, якщо такий співробітник працює на об'єктах критичної інфраструктури, виробництві товарів оборонного призначення або виконує мобілізаційні завдання.

Крім цього, педагогічний та науково-педагогічний персонал виключають з переліку осіб, для яких передбачено попередній середній заробіток у разі проходження військової служби.