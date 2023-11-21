Рада ухвалила за основу пакет законопроєктів про посилення боротьби з корупцією
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада ухвалила за основу пакет законопроєктів про посилення боротьби з корупцією

Верховна Рада

Рада проголосувала в першому читанні декілька законопроєктів про посилення боротьби з корупцією, які є вимогою про початок переговорів про вступ у ЄС.

Рада ухвалила за основу пакет законопроєктів про посилення боротьби з корупцією

За законопроєкт №10203-1 про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" для посилення інституційної спроможності НАБУ в першому читанні проголосували 323 народні депутати на пленарному засіданні українського парламенту у вівторок.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.

Збільшення граничної чисельності працівників НАБУ здійснюватиметься поетапно за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад впродовж трьох років із 2024-го до 2026 року (щороку по 100 посад).

Також у законопроєкті закладено фінансування НАБУ у розмірі 1,7 млрд грн за три роки.

Окрім цього, як стверджує Гончаренко, Верховна Рада в першому читанні внесла зміни до закону "Про запобігання корупції" щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України (№10262). За це проголосували 287 депутатів. Йдеться про можливість для НАЗК перевіряти активи і майно чиновників, яке ті придбали до призначення на держпосаду.

Також Рада ухвалила законопроєкт щодо незалежності САП в першому читанні (№10060). ЗА – 286 голосів.

Народний депутат Ярослав Юрчишин уточнив, що "зал підтримав збільшення НАБУ та вдосконалення декларування лише за основу, не в цілому. Виклик встигнути до 14 грудня (до Ради ЄС) залишається".

Відзначимо, що ухвалення цих законів прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Тепер нардепи мають проголосувати за них у другому читанні, після чого їх зможе підписати президент.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Податок на сміття. Мінприроди України готує законопроєкт щодо захоронення відходів
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Сміттєвий полігон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Без України. Новий спікер Палати представників вніс законопроєкт про допомогу лише для Ізраїлю
Конгрес США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден накладе вето на законопроєкт з допомогою Ізраїлю без України
Джон Кірбі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм