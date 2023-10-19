Податок на сміття. Мінприроди України готує законопроєкт щодо захоронення відходів

Для розв'язання проблеми сміття в Україні вже було ухвалено рамковий Закон "Про управління відходами". Він дав змогу чітко визначити: що переробляти, а що захоронювати.

Україну чекає податок на сміття

Мінприроди спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою розробляють законопроєкт, яким запроваджується податок на сміття.

Про це розповіла заступниця міністра Вікторія Киреєва.

За її словами, законопроєкт запроваджує екологічний податок на захоронення відходів, що матиме різні коефіцієнти, і зробить захоронення невигідним.

Зараз наша задача – щоб захоронення стало невигідним. А переробка, навпаки, приносила заробіток та інвестиції, – сказала заступниця міністра. Поширити

Для розв'язання проблеми сміття в Україні вже було ухвалено рамковий Закон "Про управління відходами". Він, серед іншого, дав змогу чітко визначити: що переробляти, а що захоронювати.

Наступний крок – впровадити фінансові інструменти, а саме – екологічний податок на захоронення відходів, який стимулюватиме до сортування.

Наступна наша задача – це впроваджувати саме сортування, роздільний збір відходів. І для цього ми включаємо декілька інструментів. Перший інструмент – це саме екологічний податок на захоронення відходів. Зараз Міністерство захисту довкілля напрацьовує підходити до цього разом з Міністерством фінансів і Податковою. І найближчим часом ми будемо обговорювати вже публічно проєкт, – сказала Киреєва. Поширити

Заступниця міністра наголосила, що екологічним податком на захоронення відходів також впроваджується коефіцієнт для тих, хто збирає відходи й тих, хто далі їх захоронює.

Той, хто буде збирати не сортоване сміття, в нього дуже буде відрізнятися податок від того, хто його сортує. Це перший такий інструмент для впровадження сортування, який держава дає бізнесу, який займається сортуванням. Тому, що не буде вигідно перевізникам і тим, хто збирає відходи на полігонах, приймати не сортоване сміття. Це просто буде в декілька разів відрізнятися сума, – сказала вона. Поширити

Додатково будуть і певні надходження до державного та місцевих бюджетів. І органи місцевого самоврядування якраз зможуть, за рахунок екологічних коштів, облаштовувати місця для збору цього сміття.

За словами заступниці міністра, дана законодавча ініціатива доповнить ще один інструмент поводження з відходами, який буде запроваджено після ухвалення законопроєкту про відходи тари та упаковки - "забруднювач платить". Цей законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді.

Від тари та упаковки найбільший відсоток відходів, і ми не знаємо, що з ними робити. Сюди відносяться і пластикові пляшки, і папір, і обгортки, і скляні та алюмінієві банки, і багато іншого. Це, напевно, 95% тієї сировини, яке потрібно сортувати. І якраз цей закон чітко впроваджує цей механізм, – сказала заступниця міністра. Поширити

Відповідно до цього закону, кожен виробник повинен буде зібрати певну кількість своєї продукції й переробити. А якщо цього не зробить, то сплачуватиме великі штрафи. Тому, наприклад, підприємства, які виготовляють напої, будуть зацікавлені їх зібрати. І вони задіюватимуть інші механізми для залучення людей до здачі цих відходів.

Таким чином, за словами представниці Мінприроди, буде створена нова фінансова система поводження з відходами в Україні.

Вона працює в Європі. В Японії вона вже має 30 рівнів сортування. Ми будемо починати з кількох видів відходів. Потім перейдемо на батарейки, електронне обладнання, шини, мастила і, навіть, утилізацію автотранспортних засобів, – розповіла заступниця міністра. Поширити

Додатково вибудовуються й нові вимоги до сміттєзвалищ і полігонів.

В Україні введуть новий екологічний податок

В Україні запровадять екологічний податок – на захоронення та розміщення відходів на полігонах. Податок повторює європейські зразки і покликаний стимулювати переробку сміття, щоби залишати на звалищах тільки ті відходи, які не піддаються переробці.

Впровадження податку передбачено законом "Про управління відходами", який набрав чинності з 9 липня 2023 року.

Наразі ведеться робота щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Ціль змін – стимулювати зменшення прямого поховання несортованих відходів або необроблених біовідходів. Водночас планується заохочувати сортування сміття та рециклінг (переробку відходів у матеріал, який можна використати повторно).