Податок на сміття. Мінприроди України готує законопроєкт щодо захоронення відходів

Для розв'язання проблеми сміття в Україні вже було ухвалено рамковий Закон "Про управління відходами". Він дав змогу чітко визначити: що переробляти, а що захоронювати.
Україну чекає податок на сміття
Мінприроди спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою розробляють законопроєкт, яким запроваджується податок на сміття.
Про це розповіла заступниця міністра Вікторія Киреєва.
За її словами, законопроєкт запроваджує екологічний податок на захоронення відходів, що матиме різні коефіцієнти, і зробить захоронення невигідним.
Для розв'язання проблеми сміття в Україні вже було ухвалено рамковий Закон "Про управління відходами". Він, серед іншого, дав змогу чітко визначити: що переробляти, а що захоронювати.
Наступний крок – впровадити фінансові інструменти, а саме – екологічний податок на захоронення відходів, який стимулюватиме до сортування.
Заступниця міністра наголосила, що екологічним податком на захоронення відходів також впроваджується коефіцієнт для тих, хто збирає відходи й тих, хто далі їх захоронює.
Додатково будуть і певні надходження до державного та місцевих бюджетів. І органи місцевого самоврядування якраз зможуть, за рахунок екологічних коштів, облаштовувати місця для збору цього сміття.
За словами заступниці міністра, дана законодавча ініціатива доповнить ще один інструмент поводження з відходами, який буде запроваджено після ухвалення законопроєкту про відходи тари та упаковки - "забруднювач платить". Цей законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді.
Відповідно до цього закону, кожен виробник повинен буде зібрати певну кількість своєї продукції й переробити. А якщо цього не зробить, то сплачуватиме великі штрафи. Тому, наприклад, підприємства, які виготовляють напої, будуть зацікавлені їх зібрати. І вони задіюватимуть інші механізми для залучення людей до здачі цих відходів.
Таким чином, за словами представниці Мінприроди, буде створена нова фінансова система поводження з відходами в Україні.
Додатково вибудовуються й нові вимоги до сміттєзвалищ і полігонів.
В Україні введуть новий екологічний податок
В Україні запровадять екологічний податок – на захоронення та розміщення відходів на полігонах. Податок повторює європейські зразки і покликаний стимулювати переробку сміття, щоби залишати на звалищах тільки ті відходи, які не піддаються переробці.
Впровадження податку передбачено законом "Про управління відходами", який набрав чинності з 9 липня 2023 року.
Наразі ведеться робота щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Ціль змін – стимулювати зменшення прямого поховання несортованих відходів або необроблених біовідходів. Водночас планується заохочувати сортування сміття та рециклінг (переробку відходів у матеріал, який можна використати повторно).
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