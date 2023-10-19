Налог на мусор. Минприроды Украины готовит законопроект по захоронению отходов

Для решения проблемы мусора в Украине уже был принят рамочный Закон "Об управлении отходами". Он дал возможность четко определить, что переделывать, а что захоронять.

Украину ждет налог на мусор

Минприроды совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой разрабатывают законопроект, которым вводится налог на мусор.

Об этом рассказала заместитель министра Виктория Киреева.

По ее словам, законопроект вводит экологический налог на захоронение отходов, который будет иметь разные коэффициенты, и сделает захоронение невыгодным.

Сейчас наша задача – чтобы захоронение стало невыгодным. А переработка, напротив, приносила заработок и инвестиции, – сказала замминистра. Поделиться

Для решения проблемы мусора в Украине уже был принят рамочный Закон "Об управлении отходами". Он, среди прочего, позволил четко определить, что переделывать, а что захоронять.

Следующий шаг – внедрить финансовые инструменты, а именно – экологический налог на захоронение отходов, который будет стимулировать к сортировке.

Следующая наша задача – это внедрять саму сортировку, раздельный сбор отходов. Для этого мы включаем несколько инструментов. Первый инструмент – это именно экологический налог на захоронение отходов. Сейчас Министерство защиты окружающей среды нарабатывает подходить к этому вместе с Министерством финансов и Налоговой. И в ближайшее время мы будем обсуждать уже публично проект, – сказала Киреева. Поделиться

Замминистра подчеркнула, что экологическим налогом на захоронение отходов также внедряется коэффициент для собирающих отходы и тех, кто дальше их захороняет.

Тот, кто будет собирать не сортированный мусор, у него будет сильно отличаться налог от того, кто его сортирует. Это первый инструмент для внедрения сортировки, который государство дает бизнесу, который занимается сортировкой. Потому что не будет выгодно перевозчикам и тем, кто собирает отходы на полигонах, принимать не сортированный мусор. Это просто будет в несколько раз отличаться сумма, – сказала она. Поделиться

Дополнительно будут и определенные поступления в государственный и местные бюджеты. И органы местного самоуправления как раз смогут за счет экологических средств обустраивать места для сбора этого мусора.

По словам заместителя министра, данная законодательная инициатива дополнит еще один инструмент обращения с отходами, который будет введен после принятия законопроекта об отходах тары и упаковки - "загрязнитель платит". Этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

От тары и упаковки самый большой процент отходов, и мы не знаем, что с ними делать. Сюда относятся и пластиковые бутылки, и бумага, и обертки, и стеклянные и алюминиевые банки, и многое другое. Это, наверное, 95% сырья, которое нужно сортировать. И как раз этот закон четко внедряет этот механизм, – сказала замминистра. Поделиться

Согласно этому закону каждый производитель должен будет собрать определенное количество своей продукции и переработать. А если этого не сделает, то будет платить большие штрафы. Поэтому, например, предприятия, производящие напитки, будут заинтересованы их собрать. И они будут задействовать другие механизмы для привлечения людей к сдаче этих отходов.

Таким образом, по словам представительницы Минприроды, будет создана новая финансовая система обращения с отходами в Украине.

Она работает в Европе. В Японии она уже имеет 30 уровней сортировки. Мы будем начинать с нескольких видов отходов. Потом перейдем на батарейки, электронное оборудование, шины, смазки и даже утилизацию автотранспортных средств, – рассказала заместитель министра. Поделиться

Дополнительно выстраиваются и новые требования к свалкам и полигонам.

В Украине будет введен новый экологический налог

В Украине будет введен экологический налог – на захоронение и размещение отходов на полигонах. Налог повторяет европейские образцы и призван стимулировать переработку мусора, чтобы оставлять на свалках только отходы, которые не поддаются переработке.

Введение налога предусмотрено законом "Об управлении отходами", который вступил в силу с 9 июля 2023 года.

В настоящее время ведется работа по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Цель изменений – стимулировать уменьшение прямого захоронения несортированных отходов или необработанных биоотходов. В то же время, планируется поощрять сортировку мусора и рециклинг (переработку отходов в материал, который можно использовать повторно).