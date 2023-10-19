Налог на мусор. Минприроды Украины готовит законопроект по захоронению отходов

Для решения проблемы мусора в Украине уже был принят рамочный Закон "Об управлении отходами". Он дал возможность четко определить, что переделывать, а что захоронять.
Украину ждет налог на мусор
Минприроды совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой разрабатывают законопроект, которым вводится налог на мусор.
Об этом рассказала заместитель министра Виктория Киреева.
По ее словам, законопроект вводит экологический налог на захоронение отходов, который будет иметь разные коэффициенты, и сделает захоронение невыгодным.
Для решения проблемы мусора в Украине уже был принят рамочный Закон "Об управлении отходами". Он, среди прочего, позволил четко определить, что переделывать, а что захоронять.
Следующий шаг – внедрить финансовые инструменты, а именно – экологический налог на захоронение отходов, который будет стимулировать к сортировке.
Замминистра подчеркнула, что экологическим налогом на захоронение отходов также внедряется коэффициент для собирающих отходы и тех, кто дальше их захороняет.
Дополнительно будут и определенные поступления в государственный и местные бюджеты. И органы местного самоуправления как раз смогут за счет экологических средств обустраивать места для сбора этого мусора.
По словам заместителя министра, данная законодательная инициатива дополнит еще один инструмент обращения с отходами, который будет введен после принятия законопроекта об отходах тары и упаковки - "загрязнитель платит". Этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Согласно этому закону каждый производитель должен будет собрать определенное количество своей продукции и переработать. А если этого не сделает, то будет платить большие штрафы. Поэтому, например, предприятия, производящие напитки, будут заинтересованы их собрать. И они будут задействовать другие механизмы для привлечения людей к сдаче этих отходов.
Таким образом, по словам представительницы Минприроды, будет создана новая финансовая система обращения с отходами в Украине.
Дополнительно выстраиваются и новые требования к свалкам и полигонам.
В Украине будет введен новый экологический налог
В Украине будет введен экологический налог – на захоронение и размещение отходов на полигонах. Налог повторяет европейские образцы и призван стимулировать переработку мусора, чтобы оставлять на свалках только отходы, которые не поддаются переработке.
Введение налога предусмотрено законом "Об управлении отходами", который вступил в силу с 9 июля 2023 года.
В настоящее время ведется работа по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Цель изменений – стимулировать уменьшение прямого захоронения несортированных отходов или необработанных биоотходов. В то же время, планируется поощрять сортировку мусора и рециклинг (переработку отходов в материал, который можно использовать повторно).
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