Байден накладе вето на законопроєкт з допомогою Ізраїлю без України

Представник Білого дому Джон Кірбі підкреслив, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, який передбачатиме лише фінансування Ізраїлю без України.

Президент США накладе вето на допомогу Ізраїлю без України

На пресконференції Кірбі запитали, що чи буде Байден проти законопроєкту лише про фінансування Ізраїлю.

Президент наклав би вето на законопроект, що стосується лише Ізраїлю. Я думаю, ми це чітко дали зрозуміти, - сказав Кірбі. Поширити

Раніше Білий дім заявляв, що Байден накладе вето на цей пакет, але коментарі Кірбі свідчать про те, що Байден накладе вето на будь-який пакет, який фінансує лише боротьбу Ізраїлю проти ХАМАС.

Байден просить виділити 106 млрд доларів

Раніше республіканці Палати представників оприлюднили законопроект, згідно з яким Ізраїлю буде надано 14,3 мільярда доларів допомоги. За нього повинні проголосувати 2 листопада.

Минулого місяця Білий дім оприлюднив запит на додаткове фінансування національної безпеки в розмірі приблизно 106 мільярдів доларів.

Пакет включав гроші для Ізраїлю та України, а також інвестиції в Індійсько-Тихоокеанський регіон, гуманітарну допомогу та заходи безпеки на кордоні США.

Кірбі підкреслив, що Байден «хоче бачити всіх їх вшанованими», посилаючись на всі пріоритети в цьому пакеті.

Білий дім тижнями заявляв, що допомога Ізраїлю та Україні має бути пов’язана і обидві є пріоритетами для президента.