Байден наложит вето на законопроект с помощью Израиля без Украины

Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, который будет предусматривать только финансирование Израиля без Украины.

Президент США наложит вето на помощь Израилю без Украины

На пресс-конференции Кирби спросили, будет ли Байден против законопроекта только о финансировании Израиля.

Президент наложил бы вето на законопроект, касающийся только Израиля. Я думаю, мы это четко дали понять, – сказал Кирби. Поделиться

Ранее Белый дом заявлял, что Байден наложит вето на этот пакет, но комментарии Кирби свидетельствуют о том, что Байден наложит вето на любой пакет, финансирующий только борьбу Израиля против ХАМАС.

Байден просит выделить 106 млрд долларов

Ранее республиканцы Палаты представителей обнародовали законопроект, согласно которому Израилю будет предоставлено 14,3 миллиарда долларов помощи. За него должны проголосовать 2 ноября.

В прошлом месяце Белый дом обнародовал запрос на дополнительное финансирование национальной безопасности в размере около 106 миллиардов долларов.

Пакет включал деньги для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индийско-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры безопасности на границе США.

Кирби подчеркнул, что Байден «хочет видеть всех их почитаемыми», ссылаясь на все приоритеты в этом пакете.

Белый дом неделями заявлял, что помощь Израилю и Украине должна быть связана и обе приоритеты для президента.