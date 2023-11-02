США готовят новый пакет военной помощи в Украине. Что о нем известно

Что войдет в новый пакет военной помощи от США

По информации журналистов, представители Белого дома планируют объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине в пятницу, 3 ноября.

Администрация Байдена планирует в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами, - говорится в материале издания. Поделиться

Подчеркивается, что в новый пакет военной помощи не войдут дополнительные ракеты ATACMS.

Однако в пакете военной помощи будут боеприпасы с системой лазерной наводки для уничтожения БПЛА армии РФ на сумму около 300 млн долларов.

Средства на эти боеприпасы поступают из программы Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), позволяющей администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не из запасов оружия у США.

Другая часть обещанных вооружений на сумму 125 миллионов долларов включает:

дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитных ракетных систем (NASAMS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105 и 155-миллиметровую артиллерию;

противотанковые системы TOW;

противопехотные мины "Клеймор";

стрелковое оружие;

дюжина грузовиков.

Сколько денег остается в США на военную помощь Украине

По информации журналистов издания, в Белом доме пока есть в собственном распоряжении на военную помощь Украине около 5 млрд долларов.

По словам чиновников, пакет все еще находится в стадии доработки и может измениться.