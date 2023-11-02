США готують новий пакет військової допомоги Україні. Що про нього відомо

Що увійде до нового пакета військової допомоги від США

За інформацією журналістів видання, представники Білого дому планують оголосити про виділення нового пакета військової допомоги Україні у п’ятницю, 3 листопада.

Адміністрація Байдена планує в п'ятницю оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, включно з ракетами і боєприпасами для боротьби з дронами, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Підкреслюється, що до нового пакета військової допомоги не увійдуть додаткові ракети ATACMS.

Однак у пакеті військової допомоги будуть боєприпаси із системою лазерного наведення для знищення БпЛА армії РФ на суму близько 300 млн доларів.

Кошти на ці боєприпаси надходять із програми Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не із запасів зброї у США.

Інша частина обіцяних озброєнь на суму 125 мільйонів доларів включає:

додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітних ракетних систем (NASAMS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105 і 155-міліметрову артилерію;

протитанкові системи TOW;

протипіхотні міни "Клеймор";

стрілецька зброя;

дюжина вантажівок.

Скільки ще грошей залишається в США на військову допомогу Україні

За інформацією журналістів видання, у Білому домі наразі мають у власному распоряджені на військову допомогу Україні близько 5 млрд доларів.

За словами чиновників, пакет все ще перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися.