Рада приняла за основу пакет законопроектов об усилении борьбы с коррупцией
Категория
Украина
Дата публикации

Рада приняла за основу пакет законопроектов об усилении борьбы с коррупцией

Рада приняла за основу пакет законопроектов об усилении борьбы с коррупцией
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Совет проголосовал в первом чтении несколько законопроектов об усилении борьбы с коррупцией, требующих начала переговоров о вступлении в ЕС.

Рада приняла за основу пакет законопроектов об усилении борьбы с коррупцией

За законопроект №10203-1 о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" для усиления институционной способности НАБУ в первом чтении проголосовали 323 народных депутата на пленарном заседании украинского парламента во вторник.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предлагает увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.

Увеличение предельной численности работников НАБУ будет осуществляться поэтапно по результатам проведения конкурса на замещение вакантных должностей в течение трех лет с 2024 по 2026 год (ежегодно по 100 должностей).

Также в законопроекте заложено финансирование НАБУ в размере 1,7 млрд грн за три года.

Кроме того, как утверждает Гончаренко, Верховная Рада в первом чтении внесла изменения в закон "О предотвращении коррупции" о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Европейской Комиссии по Украине (№10262). За это проголосовали 287 депутатов. Речь идет о возможности для НАПК проверять активы и имущество чиновников, приобретенных к назначению на госдолжность.

Также Рада приняла законопроект о независимости САП в первом чтении (№10060). ЗА – 286 голосов.

Народный депутат Ярослав Юрчишин уточнил, что "зал поддержал увеличение НАБУ и усовершенствование декларирования только за основу, не в целом. Вызов успеть до 14 декабря (в Совет ЕС) остается".

Отметим, что принятие этих законов прописано в требованиях Еврокомиссии относительно начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Теперь нардепы должны за них проголосовать во втором чтении, после чего их сможет подписать президент.

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