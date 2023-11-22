Верховная рада сегодня, 22 ноября, приняла закон, предусматривающий новые правила предоставления отпусков для украинцев.
Рада приняла закон об отпусках для украинцев
Декретный отпуск
Согласно закону, отпуск при рождении ребенка будут предоставляться в период не позднее трех месяцев после родов. При этом отцу, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск могут предоставить только в результате соответствующего решения суда.
В то же время отпуск по усыновлению могут предоставить независимо от возраста ребенка.
Отпуск без сохранения зарплаты
Законом внесли изменения и по отпускам без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим причинам. Теперь их максимальная продолжительность увеличивается с 15 до 30 календарных дней.
Отдых для демобилизованных военных
Демобилизованные военные будут иметь право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.
Отказ в отпуске
Работодатели смогут отказывать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком) во время военного положения, если такой сотрудник работает на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационные задачи.
Кроме этого, педагогический и научно педагогический персонал исключают из перечня лиц, для которых предусмотрен предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-