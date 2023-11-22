Рада приняла закон об отпусках для украинцев

Декретный отпуск

Согласно закону, отпуск при рождении ребенка будут предоставляться в период не позднее трех месяцев после родов. При этом отцу, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск могут предоставить только в результате соответствующего решения суда.

В то же время отпуск по усыновлению могут предоставить независимо от возраста ребенка.

Отпуск без сохранения зарплаты

Законом внесли изменения и по отпускам без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим причинам. Теперь их максимальная продолжительность увеличивается с 15 до 30 календарных дней.

Отдых для демобилизованных военных

Демобилизованные военные будут иметь право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.

Отказ в отпуске

Работодатели смогут отказывать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком) во время военного положения, если такой сотрудник работает на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационные задачи.

Кроме этого, педагогический и научно педагогический персонал исключают из перечня лиц, для которых предусмотрен предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы.