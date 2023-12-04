Изменения в мобилизации в Украине. В Раде готовят новые законопроекты — Цимбалюк

Продолжает работу рабочая группа Верховной Рады Украины, в которую входят представители всех фракций и групп. Они работают над усовершенствованием законодательства в сфере военной деятельности.
Новые законы по мобилизации
В Раде рассказали детали возможных изменений по мобилизации в Украине. Речь идет об отсрочке для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации.
Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона.
Кстати, по словам Цимбалюка, народные депутаты в разработке законопроектов, касающихся мобилизации, демобилизации и других вопросов сектора обороны совещаются с высшим военным руководством.
Цимбалюк подчеркивает, что уже вскоре два года как широкомасштабная война Российской Федерации против Украины позвала мобилизовать большое количество наших сограждан, которые год, а некоторые и больше без ротации.
Что предлагается в ближайшее время:
установление отпуска сроком 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВЛК или лечение после ранения, а что должно обеспечить государство через ВЛК, чтобы уменьшить бюрократию);
установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;
установление права на увольнение с военной службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;
установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт.
Вопросы отсрочки для преподавателей и студентов
Кроме того, по словам Цимбалюка, законопроектом также планируется урегулировать право на отсрочку педагогов и преподавателей высшего профессионального образования, а также студентов, получающих высшее образование.
С другой стороны, по его словам, юридическое управление Верховной рады подготовит предложения по тем лицам, которые в будущем захотят получать вторую, третью высшую или профессиональную подготовку, а именно каким образом может быть ограничено это право.
Относительно срочников
Также, по словам представителя комитета, законопроект планирует предоставить право на демобилизацию срочников.
Относительно родственников инвалидов
Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос, как минимизировать количество ухаживающих за лицами с первой и второй группами инвалидности.
Мобилизация в Украине: каких изменений ждать
По словам одного из инсайдеров журналистов, являющегося высокопоставленным украинским чиновником, в первую очередь речь идет об использовании коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва.
Кроме того, отмечается, что призывники будут иметь возможность выбирать направления службы, которые будут соответствовать их навыкам.
Как заявил The Guardian секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины будут сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями страны, чтобы выявить людей с конкретными навыками, а также отказать квалифицированных украинцев, которые хотят помочь армии, но не хотят уходить на фронт, от попыток уклониться от призыва. .
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