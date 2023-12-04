Изменения в мобилизации в Украине. В Раде готовят новые законопроекты — Цимбалюк

Продолжает работу рабочая группа Верховной Рады Украины, в которую входят представители всех фракций и групп. Они работают над усовершенствованием законодательства в сфере военной деятельности.

Новые законы по мобилизации

В Раде рассказали детали возможных изменений по мобилизации в Украине. Речь идет об отсрочке для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона.

Продолжает работу рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп. Они работают над усовершенствованием законодательства в сфере военной деятельности. И в ближайшие дни мы будем рассматривать ряд законопроектов, в том числе наработанных этой рабочей группой, – говорит он. Поделиться

Кстати, по словам Цимбалюка, народные депутаты в разработке законопроектов, касающихся мобилизации, демобилизации и других вопросов сектора обороны совещаются с высшим военным руководством.

И в состав этой рабочей группы входят представители ВСУ и всех сил обороны. Поэтому мы исходим именно из их практического опыта и потребностей, – отмечает он. Поделиться

Цимбалюк подчеркивает, что уже вскоре два года как широкомасштабная война Российской Федерации против Украины позвала мобилизовать большое количество наших сограждан, которые год, а некоторые и больше без ротации.

Для того чтобы провести профессиональную профессиональную ротацию, нужно подготовить определенное количество военнослужащих ВСУ и других сил обороны, – добавил Цимбалюк. Поделиться

Что предлагается в ближайшее время:

установление отпуска сроком 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВЛК или лечение после ранения, а что должно обеспечить государство через ВЛК, чтобы уменьшить бюрократию);

установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;

установление права на увольнение с военной службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;

установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт.

Вопросы отсрочки для преподавателей и студентов

Кроме того, по словам Цимбалюка, законопроектом также планируется урегулировать право на отсрочку педагогов и преподавателей высшего профессионального образования, а также студентов, получающих высшее образование.

Что касается преподавателей, то это однозначно право на отсрочку. Что касается студентов, то сейчас идет дискуссия о недопущении нарушения прав человека на получение образования. Но что решено – когда человек получает второе или третье высшее образование, дать возможность завершить обучение, это уже однозначно решено, – пояснил представитель комитета. Поделиться

С другой стороны, по его словам, юридическое управление Верховной рады подготовит предложения по тем лицам, которые в будущем захотят получать вторую, третью высшую или профессиональную подготовку, а именно каким образом может быть ограничено это право.

Но практика свидетельствует о том, что мы работаем по квотам Минобразования на соискание специальности. На самом деле проблема существует в том, что в десятки раз возросло количество тех, кто начал получать второе, третье высшее или профессиональное образование. Поэтому решили нормировать: если человек получает первое высшее образование – вопрос не обсуждается, он имеет право на отсрочку, если он уже вступил и получает второй или третий мы также решаем вопрос, чтобы дать возможность завершить, – констатировал Цимбалюк. Поделиться

Относительно срочников

Также, по словам представителя комитета, законопроект планирует предоставить право на демобилизацию срочников.

Это очень важный вопрос. И более того, все они без исключения уже отслужили законом сроки. Поэтому мы предполагаем, что после изменений в законодательстве, Верховный главнокомандующий должен будет подписать закон о демобилизации и все эти лица, они будут демобилизованы, - говорит Цимбалюк. Поделиться

Относительно родственников инвалидов

Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос, как минимизировать количество ухаживающих за лицами с первой и второй группами инвалидности.

В настоящее время законодательством не ограничено такое количество. Мы планируем ограничить – один человек призывного возраста имеет право на отсрочку по уходу за лицом-инвалидом, если нет других членов семьи, которые могут за ней ухаживать (речь о членах семьи трудоспособного возраста, не пенсионеры), – отметил он. Поделиться

Мобилизация в Украине: каких изменений ждать

По словам одного из инсайдеров журналистов, являющегося высокопоставленным украинским чиновником, в первую очередь речь идет об использовании коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва.

Кроме того, отмечается, что призывники будут иметь возможность выбирать направления службы, которые будут соответствовать их навыкам.

Как заявил The Guardian секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины будут сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями страны, чтобы выявить людей с конкретными навыками, а также отказать квалифицированных украинцев, которые хотят помочь армии, но не хотят уходить на фронт, от попыток уклониться от призыва. .