Ни одна кампания рекрутинга не покроет потребности мобилизации — Буданов

По убеждению начальника ГУР МОУ генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, рекрутинг не сможет перекрыть потребности сил обороны, поэтому без мобилизации обойтись нельзя.
Буданов прокомментировал мобилизацию в Украине
Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине. По его мнению, рекрутинг не сможет перекрыть мобилизационные потребности Сил обороны.
Он добавил, что условно в Силах обороны Украины находится миллион сто тысяч человек. И покрыть такие объемы может исключительно мобилизация.
Он добавил, что в контексте мобилизации возникает вопрос мотивации.
Многие украинцы оказались не готовы защищать страну
По мнению Буданова, в Украине большинство людей “гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и что у каждого из нас есть священная обязанность защищать эту страну”.
По мнению начальника ГУР, требуется честный диалог и объяснение, однако словами этого не решить.
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