Ни одна кампания рекрутинга не покроет потребности мобилизации — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Ни одна кампания рекрутинга не покроет потребности мобилизации — Буданов

Кирилл Буданов
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Источник:  LB.ua

По убеждению начальника ГУР МОУ генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, рекрутинг не сможет перекрыть потребности сил обороны, поэтому без мобилизации обойтись нельзя.

Буданов прокомментировал мобилизацию в Украине

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине. По его мнению, рекрутинг не сможет перекрыть мобилизационные потребности Сил обороны.

Всех, кто хотел или готов был воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли (в ВСУ. — Ред.) в первые полгода. По объективным причинам из тех людей (в рядах Сил обороны. — Ред.) осталось немного. Это факт, это нужно понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наши потребности. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромны.

Он добавил, что условно в Силах обороны Украины находится миллион сто тысяч человек. И покрыть такие объемы может исключительно мобилизация.

Он добавил, что в контексте мобилизации возникает вопрос мотивации.

Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то уловками или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это тоже нужно признавать откровенно. Поэтому даже мнения нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя. У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уж не говорю о том, чтобы воевать. А ведь это текущее. Будут потери, и это количество нужно держать постоянно.

Многие украинцы оказались не готовы защищать страну

По мнению Буданова, в Украине большинство людей “гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и что у каждого из нас есть священная обязанность защищать эту страну”.

Все вроде бы болеют за Украину, но и многие бегут, убегают. Это правда. Эти очереди на границах… В связи со своей деятельностью я вынужден часто ездить в разные места, постоянно пересекаю границу, нередко на автомобильном транспорте. Эти очереди огромны. И сказать, что там только женщины и дети – это неправда. Все это отлично знают. У многих нет ощущения, что это твоя война. И это очень глубинная проблема, которую деньги не разрешат.

По мнению начальника ГУР, требуется честный диалог и объяснение, однако словами этого не решить.

Должен быть честный разговор. Значительное количество людей оказались не готовы отстаивать свое государство. И если это война — это война, и не надо этого бояться.

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