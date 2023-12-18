Мобілізацію треба повернути в попередні межі, а рекрутинг оцінювати зарано — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути рамки, які існували раніше.

Залужний прокоментував мобілізацію в Україні

Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше, - цитує Залужного Інтерфакс. Поширити

Він сказав журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.

Вони з часом залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно. Поширити

На запитання про вплив звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Буданов прокоментував потреби мобілізації

17 грудня начальник ГУР МОУ Кирил Буданов сказав, що рекрутинг не зможе перекрити потреби Сил оборони, тож без мобілізації обійтися не можна.

Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли (в ЗСУ, — ред.) у перші пів року. З об'єктивних причин з тих людей (у лавах Сил оборони, — ред.) залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Поширити

На думку Буданова, в Україні більшість людей “громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обов'язок захищати цю країну”.