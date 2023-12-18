Мобилизацию нужно вернуть в предыдущие пределы, а рекрутинг оценивать пока рано — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины пока рано оценивать, а в вопросах мобилизации необходимо вернуть существовавшие ранее рамки.

Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине

Рекрутинг оценивать еще немного рано, а что касается вопросов мобилизации, то его не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше, - цитирует Залужного Интерфакс. Поделиться

Он сказал журналистам в кулуарах презентации Государственного оператора тыла, что сейчас это проблема ребят, воюющих на переднем крае, которых должен кто-то заменять.

Они со временем остаются один на один, а это совсем неправильно. Поделиться

На вопрос о влиянии увольнения областных военкомов на эффективность мобилизации Залужный отметил, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет".

Буданов прокомментировал потребности мобилизации

17 декабря начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сказал, что рекрутинг не сможет перекрыть потребности сил обороны, поэтому без мобилизации обойтись нельзя.

Всех, кто хотел или готов был воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли (в ВСУ, — ред.) в первые полгода. По объективным причинам из тех людей (в рядах Сил обороны — ред.) осталось немного. Это факт, это нужно понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наши потребности. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромны. Поделиться

По мнению Буданова, в Украине большинство людей гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и что у каждого из нас есть священная обязанность защищать эту страну».