Мобилизацию нужно вернуть в предыдущие пределы, а рекрутинг оценивать пока рано — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины пока рано оценивать, а в вопросах мобилизации необходимо вернуть существовавшие ранее рамки.
Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине
Он сказал журналистам в кулуарах презентации Государственного оператора тыла, что сейчас это проблема ребят, воюющих на переднем крае, которых должен кто-то заменять.
На вопрос о влиянии увольнения областных военкомов на эффективность мобилизации Залужный отметил, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет".
Буданов прокомментировал потребности мобилизации
17 декабря начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сказал, что рекрутинг не сможет перекрыть потребности сил обороны, поэтому без мобилизации обойтись нельзя.
По мнению Буданова, в Украине большинство людей гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и что у каждого из нас есть священная обязанность защищать эту страну».
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