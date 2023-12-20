У ЗСУ пояснили, за яких умов військозабовʼязаний вважатиметься ухилянтом

Якщо військовозобов’язаний переїхав на нове місце проживання, він має тиждень на те, щоб стати на військовий облік у новий ТЦК. Інакше громадянин вважатиметься ухилянтом.

У ЗСУ розповіли про зміни в мобілізації

Як заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, військовозобов’язаний чоловік при зміні місця проживання згідно із законом має семиденний термін, щоб стати на облік у новий територіальний центр комплектування за місцем проживання, праці тощо.

Інакше, каже Фітьо, громадянин вважатиметься ухилянтом.

Як пояснює Фітьо, ці заходи повідомлення проводяться для уточнення військово-облікових даних. Це тому, що деякі громадяни таким чином ухиляються від свого конституційного обов’язку.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ продовжується мобілізація.

Нещодавно влада країни вирішила змінити порядок її проведення. Верховна рада розробляє законопроект, до якого вносить ініціативи військових.

Також у Центрі дезінформації РНБО спростували чутки про мобілізацію українських жінок, заявивши про те, що це чергова російська пропаганда. Як уже згадувалося раніше, в нашій країні не йдеться про примусову мобілізацію жіночого населення.

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що у ході обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

За його словами, це серйозна цифра. Він відповів військовим, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів.

Він також додав, що має бути комплексний план щодо того, що буде з мільйонною армією людей та з хлопцями, які вже два роки захищають нашу державу. І цей план має міститися у законі, який розробляє Верховна рада разом з військовими.