Я не підпишу закон. Зеленський заперечив чутки про мобілізацію жінок

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку про обов'язкову мобілізацію жінок. Президент не є прибічником подібних заходів.

Зеленський проти мобілізації жінок

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не підтримає обов'язкову мобілізацію жінок.

Про це Зеленський повідомив під час підсумкової пресконференції 19 грудня.

Журналісти запитали, чи підпише президент закон, якби там була норма про мобілізацію жінок або молодших за 27 років чоловіків.

Жінок – ні, не підпишу. Поширити

Що стосується 25 років – якщо всі аргументи будуть викладені. На сьогодні я бачу, що це потрібно, то з цим погоджуся, – відповів Зеленський. Поширити

В Україні на військовий облік мають стати тільки жінки-медики

Центр дезінформації РНБО заявив, що інформація про мобілізацію українських жінок є російською пропагандою. Адже в Україні не мовиться про примусову мобілізацію жінок.

Зазначається, що дискусії, в яких депутати висловлюють власне бачення та пропозиції – нормальні. Проте однаково в Україні на військовий облік мають стати тільки жінки-медики.

Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок. Що відбувається насправді? Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік – це не призов, – уточнили в Центрі протидії дезінформації. Поширити

Там пояснили, що служба для жінок в ЗСУ – тільки добровільна. Окрім того, у Верховній Раді тривають дискусії щодо змін у законодавстві про мобілізацію, демобілізацію та призов на строкову службу. Щодо цього в Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили, що:

такі дискусії, в рамках яких окремі депутати можуть висловлювати власне бачення та пропозиції – цілком нормальні для демократичної країни;

результатом дискусій має стати законопроєкт, в якому будуть враховані інтереси як держави та Збройних сил, так і громадян.

Наразі про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Це добровільний процес, – запевнили в ЦПД. Поширити

До слова, кількість жінок у ЗСУ за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис, зараз проходить службу майже 43 тис військовослужбовиць.

У Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.