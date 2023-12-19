Я не подпишу закон. Зеленский опроверг слухи о мобилизации женщин

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение об обязательной мобилизации женщин. Президент не является сторонником подобных мер.

Зеленский против мобилизации женщин

Президент Владимир Зеленский заверил, что не поддержит обязательную мобилизацию женщин.

Об этом Зеленский сообщил во время итоговой пресс-конференции 19 декабря.

Журналисты спросили, подпишет ли президент закон, будь там норма о мобилизации женщин или младше 27 лет мужчин.

Женщин – нет, не подпишу. Поделиться

Что касается 25 лет – если все аргументы будут изложены. На сегодняшний день я вижу, что это нужно, так с этим соглашусь, – ответил Зеленский. Поделиться

В Украине на военный учет должны стать только женщины-медики

Центр дезинформации СНБО заявил, что информация о мобилизации украинских женщин является российской пропагандой. Ведь в Украине не говорится о принудительной мобилизации женщин.

Отмечается, что дискуссии, в которых депутаты выражают свое видение и предложения – нормальные. Однако все равно в Украине на военный учет должны стать только женщины-медики.

Российская пропаганда распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовать женщины. Что происходит на самом деле? Обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв, – уточнили в Центре противодействия дезинформации. Поделиться

Там объяснили, что служба для женщин в ВСУ – только добровольная. Кроме того, в Верховной Раде продолжаются дискуссии по поводу изменений в законодательстве о мобилизации, демобилизации и призывов на срочную службу. В этом Центре противодействия дезинформации СНБО пояснили, что:

такие дискуссии, в рамках которых отдельные депутаты могут выражать собственное видение и предложения – вполне нормальны для демократической страны;

результатом дискуссий должен стать законопроект, в котором будут учтены интересы как государства и вооруженных сил, так и граждан.

Пока о принудительной мобилизации женщин речь не идет. Это добровольный процесс, – заверили в ЦПИ. Поделиться

К слову, количество женщин в ВСУ за два года полномасштабного вторжения возросло на 12 тыс., сейчас проходит службу почти 43 тыс. военнослужащих.

В Минобороны напомнили, что ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами от 18 до 40 лет, но теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.