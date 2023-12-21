Умєров припустив мобілізацію до ЗСУ нової категорії громадян України

Наступного року призвати на військову службу можуть чоловіки, які проживають за кордоном. Українців призивного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів Збройних Сил.

У ЗСУ можуть мобілізувати громадян України, що живуть за кордоном

Військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном, можуть призвати до армії. В Україні обговорюють такі сценарії.

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Welt та Bild.

Умєров припустив, що наступного року призвати на військову службу можуть чоловіки, які проживають за кордоном. Українців призивного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів Збройних Сил.

Міністр оборони говорив лише про запрошення. Але, як зазначає німецьке видання, Умєров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.

Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно, – цитує Умєрова Welt. Поширити

Глава Міноборони наголосив, що важливою є справедливість у харчуванні мобілізації. Важливо, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити, та коли їх демобілізують. За словами Умєрова, для новобранців також будуть варіанти вибору залежно від їх здібностей.

Ми хочемо справедливості для всіх, бо це стосується нашої власної країни. Ми надішлемо їм запрошення, – додав він. Поширити

Міністр оборони давши зрозуміти, що не відчуває симпатії до тих, хто відмовляється від військової служби через сумління:

Це не наказання за те, що ви відстоювали свою країну і служили країні. Це честь. Поширити

Як відзначають німецькі видання, з 24 лютого 2022 року до Німеччини прибув 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них наразі у країні перебувають 189 484.

Мобілізація в Україні

В Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян продовжується мобілізація. Нещодавно влада країни вирішила змінити порядок її проведення. Верховна Рада розробляє законопроект, до якого вносити ініціативи військових.

20 грудня на підсумковій пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб запросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.