Умеров предположил мобилизацию в ВСУ новой категории граждан Украины

В следующем году призвать на военную службу могут мужчины, проживающих за границей. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и в других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных Сил.

В ВСУ могут мобилизовать граждан Украины, живущих за границей

Военнообязанных украинцев, которые живут за границей, могут призвать в армию. В Украине обсуждают подобные сценарии.

Об этом сообщает министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Welt и Bild.

Умеров предположил, что в следующем году призвать на военную службу могут мужчины, проживающие за границей. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных Сил.

Министр обороны говорил только о приглашении. Но, как отмечает германское издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.

Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно, – цитирует Умерова Welt. Поделиться

Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в питании мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы пришлем им приглашение, – добавил он. Поделиться

Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы из-за совести:

Это не наказание за то, что вы отстаивали свою страну и служили стране. Это честь. Поделиться

Как отмечают немецкие издания, с 24 февраля 2022 в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484.

Мобилизация в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения россиян продолжается мобилизация. Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная Рада разрабатывает законопроект, в который вносятся инициативы военных.

20 декабря на итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб пригласил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.